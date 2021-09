Die „Wiener Klassik vom Feinsten“ präsentieren Roman Salyutov und sein Sinfonieorchester Bergisch Gladbach am Tag der Deutschen Einheit am Sonntag, 3. Oktober, um 17 Uhr auf der Bühne des Schauplatzes Langenfeld, Hauptstraße 129 in Langenfeld.

Zuerst wird die Sinfonie Nr. 39 Es-Dur von W. A. Mozart erklingen – Mozarts spätes, substanzielles Werk aus der Wiener Zeit. Auch Beethoven ist an diesem Abend durch sein Konzert für Violine, Cello und Klavier mit Orchester C-Dur vertreten. Musik, die durch ihr harmonisches Miteinander von allen drei Soloinstrumenten, den Orchesterpart und ihren optimistischen, lebensgewandten Charakter so selbst zum Motto des Abends wird – vereinigend und motivierend. Solisten des Abends werden Michael Kibardin an der Violine, Lev Gordon am Cello und der Konzertleiter Roman Salyutov am Flügel sein. Weitere Infos finden sich auf der Homepage des Schauplatzes.