Nachdem schönen Erfolg des Minifestivals „Sommerfrische“ im Langforter Freizeitpark, zieht es die Schauplatz Langenfeld GmbH erneut nach draußen! So wird diesmal zur „Sommerfrische unterwegs!“ in verschiedene Ortsteile unserer Stadt geladen.

Am 25. Juli und am 1. August werden in Richrath und in Reusrath für Kinder und Erwachsene am Nachmittag und am Abend verschiedene Veranstaltungen über die schon bewährte mobile Bühne gehen. Natürlich wieder unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Exklusiv wird es bei jedem Wind und Wetter viel Unterhaltsames für Groß und Klein geben. Das Publikum sitzt nach wie vor in gemütlichem Sicherheitsabstand an der frischen Luft, aber juchhe diesmal auf Stühlen! Und natürlich kann wiederum das Picknickköfferchen mit dem Feinsten bestückt werden, was der heimische Haushalt zu bieten hat!

„Trabers Circus Show“

Draußen ist sicher und so lädt der Schauplatz Langenfeld gemeinsam mit dem Circus Traber am Samstag, 25. Juli, um 15 Uhr auf den Frankenplatz an der Richrather Kirche zu „Trabers Circus Show“. Dann gibt es bei - hoffentlich - allerfeinstem Sommerfrische-Wetter alles, was Circus so zauberhaft macht. Etwa Rolla Rolla Akrobatik dargeboten von dem Duo Los Cardos, atemberaubende Tempo-Jonlage mit den Traber Twins, schwungvolle Hula Hoop-Akrobatik mit Jenna und Angelis Kautschuk-Akrobatik. Clown Spaghetti sorgt bei all der Spannung dafür, dass es nicht zu aufregend wird. Karten für die Vorstellung sind zum Preis von 8 Euro (VVK+Geb./AK), ermäßigt 5 Euro zu haben.

Beethoven-Soirée

Viele haben sich das große Beethoven-Jubiläumsjahr wohl etwas anders vorgestellt. In Erinnerungen bleiben wird es uns durch Corona auf jeden Fall. Doch am Samstag, 25. Juli, wird es um 19.30 Uhr hinter der katholischen Kirche St. Martin auf dem Frankenplatz ein ganz besonderes Schmankerl für alle Beethoven und Klassik-Fans geben: Eine kleine Beethoven-Soirée. Roman Salyutov, Lev Gordin und Michael Kibardin beehren uns mit Klavier, Cello und Violine unter freiem Himmel und laden zur musikalischen Soirée. Schwerpunkt wird natürlich das Jubiläumskind Beethoven sein, aber auch Werke von C. Saint-Saëns, G. Faure, A. Glasunov und P. Sarasate werden zu Gehör gebracht. Die Musik, die Abendstimmung, das Ambiente und vielleicht ein mitgebrachtes Fläschchen Wein wird diesen Abend für alle Akteure unvergesslich werden lassen. Der Eintritt beträgt 16 Euro (VVK+Geb./AK), ermäßigt 13 Euro.

Kasperletheater

Unsere Großeltern haben es getan, unsere Eltern haben es getan und auch wir für unsere Kinder. Jetzt, nachdem das mediale Zeitalter über uns hineingebrochen ist, scheint die Erinnerung daran, wie ein Glanzbild aus vergangener Zeit: Das Kasperletheater. Eltern spielten für ihre Kinder und gerne auch mal die Kinder für Mama und Papa. Hochrote Bäckchen und herzzerreißende Spannung stand auf der Tagesordnung, wenn Kasperl, Seppel, Gretel, der Räuber und natürlich das Krokodil aufbrachen, um neue Abenteuer zu erleben. Dankbar für diese nostalgische Vorstellung freut sich der Schauplatz Langenfeld am Samstag, 1. August, das Apollo Figurentheater mit seiner Kasperle Vorstellung „Neue Geschichte vom Räuber“ um 15 Uhr auf dem Reusrather Platz in Langenfeld-Reusrath begrüßen zu dürfen. Schon die Kleinsten ab vier Jahren dürfen mit dabei sein, und vielleicht packt Mama ja auch noch ein paar Leckereien und ein Schoko-Trinkpäckchen mit ein. Der Eintritt beträgt 8 Euro (VVK+Geb./AK) , ermäßigt 5 Euro.

Jürgen Becker

„Ich interessiere mich gar nicht für Kabarett“, bemerkte Kabarett-Instanz Jürgen Becker dereinst lapidar „mir sind nur die Zuschauer zutiefst sympathisch“. Gegenseitige Sympathie hilft bei vielen, besonders bei den harten Themen. Diesmal nimmt sich der Kölner Künstler der Zukunft an. „Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? In einem Ausschnitt aus seinem neuen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ kümmert sich der Kabarettist am Samstag, 1. August, bei der „Sommerfrische unterwegs“ unter freiem Himmel um 19.30 Uhr auf dem Reusrather Platz also um nicht weniger als die Rettung der Welt - und wie bei allen ernsten Dingen, darf auch dabei der Humor nicht fehlen! Übrigens: Gäste, die Karten für den ausgefallenen Mai-Auftritt gekauft haben, können ihre Tickets im VVK (bitte geänderte Öffnungszeiten beachten) gegen Sommerfrische-Tickets für den 1. August umtauschen. Wegen Zuschauerbegrenzung ist ein vorheriger Umtausch unabdingbar. Die Karten kosten 22 Euro (VVK+Geb./AK), ermäßigt 19 Euro.

Infos zu den Tickets

Die Schauplatz Langenfeld GmbH freut sich sehr, endlich wieder Künstlerinnen und Künstler aufs Publikum treffen zu lassen, achtet aber strikt auf die Umsetzung der geltenden Hygieneverordnung.

So ist jede Veranstaltung der „Sommerfrische unterwegs!“ auf wenig Publikum limitiert und unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Tickets gibt es im VVK, online unter www.schauplatz.de und falls noch vorhanden, an der Abendkasse. Also, leichtes Sommerjäckchen eingepackt und sommerfrische Kultur unterwegs, unter freiem Himmel genießen!