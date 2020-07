Mit dem optimistischen Blick auf die pünktliche Wiedereröffnung der aktuell umgestalteten Stadtbibliothek Mitte September staunt deren Leiterin Martina Seuser in diesen Tagen nicht schlecht, welche umfangreiche Technik in den Räumen installiert wird.

„Ganze Wagen mit Kabelrollen prägen im Moment das Bild auf der Baustelle“, sagt Martina Seuser, die selbstverständlich täglich einen Blick auf den Fortschritt der Arbeiten wirft. Schließlich können es nicht nur viele Langenfelderinnen und Langenfelder kaum erwarten, die neu gestaltete Bibliothek in ansprechendem Ambiente zu erleben, sondern auch das Team der Stadtbibliothek selbst.

Verkabelung und Klimatechnik

„Bevor jedoch die Handschrift des bekannten Architekten und Designers Aat Vos sichtbar wird, muss viel Technik im Hintergrund verbaut werden“, weiß Martina Seuser und weist darauf hin, dass Verkabelung und Klimatechnik allein mit etwa 900.000 Euro bei dem insgesamt auf knapp 1,9 Millionen Euro bezifferten Umbau zu Buche schlagen, also knapp die Hälfte.

Decken- und Wandverkleidungen

„Diese intensiven Arbeiten sieht man allerdings schon bald nicht mehr, denn sie verschwinden weitgehend hinter den Decken- und Wandverkleidungen. Dennoch sind sie nicht weniger wichtig für unsere neue Stadtbibliothek, als die in wenigen Wochen gelieferte Einrichtung“, so die Referatsleiterin weiter.

Neue Maßstäbe

Gemeinsam mit Bürgermeister Frank Schneider und ihrem Team ist sich Martina Seuser sicher, dass die neue Stadtbibliothek nicht nur in Langenfeld neue Maßstäbe setzen wird, was Aufenthaltsqualität in Kombination mit Literatur-Erlebnis und Bildung angeht.