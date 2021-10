"Zwesche Ohs, Esel un Schofe" heißt ein adventliches Event in kölscher Sprache am Sonntag, 28. November, in der Hubertushalle (Rheindorfer Straße 187) in Langenfeld. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Buffet ab 11 Uhr und Programmbeginn ab 13 Uhr.

Das kölsche Kabarett-Ensemble "Medden us dem Levve" präsentiert adventliches op kölsche Art. Somit können sich die Gäste freuen auf besinnliche, nachdenkliche und humorvolle Beiträge in kölscher Mundart.

Karten und Regeln für das Event

Karten hierfür gibt es für 39 Euro. "Die Corona-Bestimmungen werden auch eingehalten, Teilnahme nur bei den 3 G.", heißt es in der Ankündigung von Roswitha Maus, bei der es auch die Karten gibt unter Telefon 02173/15302.