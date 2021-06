Auf der A3 in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahndreieck Langenfeld und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen stehen den Verkehrsteilnehmern in Höhe der Rastanlage „Reusrather Heide“ weiterhin nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung.



Zudem ist die Geschwindigkeit aktuell auf 40 Stundenkilometer reduziert. Im Laufe dieser Woche müssen kurzzeitig jeweils eine weitere Spur gesperrt werden. Die zusätzlichen Sperrungen dauern jedoch nur wenige Stunden an und werden zu verkehrsarmen Zeiten durchgeführt. Die Autobahn Gesellschaft Rheinland untersucht in dieser Zeit den dortigen Fahrbahnuntergrund näher. Informationen zum weiteren Verlauf sowie gegebenenfalls erste Untersuchungsergebnisse folgen gegen Ende dieser Woche.

Weitere Infos

Weitere Infos finden sich auf der Homepage der Autobahngesellschaft oder über Twitter unter @AdB_Rheinland.