Langenfeld. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Industrieverein Langenfeld entschlossen, den Stammtisch am Dienstag, 11. Januar, wieder online per Zoom durchzuführen. Der Beginn des Zoom-Meetings ist um 19 Uhr. Der Link, um sich hierfür einzuwählen, lautet: https://us02web.zoom.us/j/7116509002



Themen dieses Stammtisches sind, dass Bürgermeister Frank Schneider ein aktuelles Bild der Situation in Langenfeld geben wird. Aus der Verwaltung wird Thomas Küppers, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, zu seinen Visionen für die Stadt sprechen. Ein weiterer Referent wird Informationen zum Thema Profisport und Corona vortragen.

Durch die Corona-Pandemie war die Vereinsarbeit im letzten Jahr geprägt von den Einschränkungen. Trotzdem ist es dem Verein gelungen, ein buntes Programm durchzuführen. Im Februar und Mai 2021 wurde mit zwei Zoomkonferenzen ins Jahr gestartet. Am 13. Juli konnte der Verein sich dann endlich live auf der Wasserskianlage treffen und mit der Vorstellung der Bundestagskandidaten des Wahlkreises ein Programmhöhepunkt anbieten. Im September fand ein Treffen bei der Stadt-Sparkasse Langenfeld statt, um sich ausgiebig auszutauschen. Das Jahr wurde mit der Mitgliederversammlung auf der Dückeburg mit sehr großer Teilnahme beendet, welches auch eine würdige Verabschiedung des Vorsitzenden Gerhard Witte war. Dem großen Engagement von Dr. Fliegner ist es zu verdanken, dass der Industrieverein über achthundert Impfungen für die Mitgliedsbetriebe anbieten konnte. Die Mitgliedsbetriebe Control€xpert und Geberit Mapress haben die Organisation durchgeführt und ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Hierfür bedankt sich der Industrieverein ausdrücklich.

Auch im Jahr 2022 bietet der Industrieverein wieder ein interessantes Angebot an. Alle Stammtische sollen durchgeführt werden. Wegen der unsicheren Situation kann der genaue Ablauf aber erst kurz vor den Veranstaltungen bekannt gegeben werden. Neben dem ersten Zoom-Stammtisch am 11. Januar sind folgende Termine geplant. Am Dienstag, 8. März, und am Dienstag, 10 Mai, finden die Stammtische statt. Am Dienstag, 9. August, erfolgt das Sommerfest Wasserski, das vom 12. Juli verlegt wurde. Am Dienstag, 13. September, gibt es den Stammtisch und am Dienstag, 8. November, findet die Mitgliederversammlung statt.

Der Vorstand dankt für die aktive Teilnahme den Mitgliedern an den Veranstaltungen.