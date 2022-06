In Immigrath ging von Samstag, 18. Juni bis Montag, 20. Juni, die Post ab, denn die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Langenfeld-Immigrath feierte drei Tage lang rund um die Stadtmitte ihr Fest. Drei Jahre hatte das Königspaar Andreas und Conny Klinkers auf diesen Höhepunkt ihrer Regentschaft warten müssen.

Vor dem Empfang im Königsgarten statteten die Schützen den Senioren im CBT-Haus einen Besuch ab und die Bergisch-Rheinischen-Musikanten gaben einige Musikstücke zum Besten. Abends fand dann im Carl-Becker-Saal ihre Party mit der beliebten Acoustic Coverband „Triple Sec & Friends“ statt. Trotz hoher Temperaturen hatten viele Freunde der Schützen und Fans der Band den Weg in die neue Schützenfestlocation gefunden und „rockten“ den Saal.

Am Sonntag reisten neben den Gastvereinen und Bruderschaften aus Langenfeld auch die befreundeten Schützen aus Monheim, Baumberg und den Leverkusener Stadtteilen an. Sie hielten in Immigrath ihr Bezirksbundesfest ab. Am Vormittag wurden auf dem Schießstand die neuen Bezirkskettenträger ermittelt. Sebastian Tesch aus Rheindorf sicherte sich den Sieg in der Schützenklasse vor Margarete Endlein aus Wiesdorf und Thorsten Boes von den gastgebenden Sebastianern. Bei der Jugend waren die Wettkämpfe fest in Richrather Hand, fünf der insgesamt sechs Podestplätze gingen in den Langenfelder Norden. Mit Lukas Bruske und Tom Pieck sicherten sich sowohl die Jungschützen als auch die Schülerschützen den Sieg.

Nach dem Gottesdienst in der St. Josef Kirche begann dann ein buntes Treiben in der Innenstadt. Fünf Musikkapellen und Spielmannszüge spielten zum Platzkonzert auf und leiteten damit den großen Festzug der Schützen ein. Durch die Schoppengasse über den Marktplatz zog das Bezirkskönigpaar Peter-Josef und Sigrid Derichsweiler gefolgt von ihrer Bruderschaft Hitdorf hinunter zur Parade vor dem Carl-Becker-Saal an der Hitdorfer Straße. Das heimische Königspaar Andreas und Conny Klinkers wurde im offenen Cabriolet chauffiert und boten ein glänzendes Bild für die Zuschauer am Wegesrand.

Der Montag bot dann reichlich Spannung, da beim Schießen auf den großen hölzernen Königsvogel sich herausstellen sollte, wer den scheidenden Majestäten für das kommende Jahr nachfolgt. Zwei Kandidaten kristallisierten sich zum Ende des Schießens heraus und lieferten sich und dem Publikum einen wirklich packenden Wettstreit. Bruderschaftsadjutant Bruno Steffen und Schriftführer Stephan Clemens machten die Königswürde unter sich aus. Mit dem 108. Schuss gelang es dann Stephan Clemens, der bereits seit 1987 der Bruderschaft angehört, den wirklich kleinen Rest des Vogels zu Fall zu bringen.

Die Regentschaft bei den Schützen wird er allein ausüben. Seine Krönung fand am frühen Abend in der Christus-König Kirche statt bevor die Majestät auf dem Krönungsball gefeiert wurde.