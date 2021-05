Ab sofort darf die Stadtbibliothek unter Auflagen wieder öffnen.

Langenfeld. Um die Gruppe der älteren Mitbürger zu schützen, wird die Stadtbibliothek wie auch schon im März Dienstag und Freitag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr nur für die über 65-Jährigen öffnen. Die Kontaktdaten werden, wie bereits vor dem großen Lockdown, über das Scannen der Bibliotheksausweisnummer erfasst. Hierfür ist keine Terminbuchung nötig.

In den Zeiten Dienstag und Freitag von 11 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr werden an alle Bürgerinnen und Bürger Termine für eine Aufenthaltsdauer von 20 Minuten vergeben. Begründet ist dies in der max. zulässigen Gesamtpersonenzahl, die sich in der Stadtbibliothek gleichzeitig aufhalten darf.

Während des Aufenthaltes ist die Ausleihe und Rückgabe entliehener Medien möglich. Es gelten die aktuell üblichen Hygienevorschriften (Med. Maske, Abstand).

Die Anmeldung für ein 20-Minuten-Fenster erfolgt per E-Mail an stadtbibiothek@langenfeld.de oder unter Tel. 02173/794 4242. Bitte dafür den Namen, die Ausweisnummer und Personenanzahl (aus der Familie) nennen.

Der Click & Collect – Abholdienst wird ab sofort eingestellt.