Die Katholische Pfarrrgemeinde St. Josef und Martin feiert an Fronleichnam eine Heilige Messe.

Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Fronleichnamsprozession geben.

Um den Tag würdig zu begehen, wird am Donnerstag, 3. Juni um 10 Uhr, eine Heilige Messe am Ankerplatz gefeiert. Bei schlechtem Wetter findet die Messe in der Kirche St. Josef statt. Da Corona-bedingt nur eine begrenzte Anzahl von Personen an der Heiligen Messe am Ankerplatz teilnehmen kann, wird sie übertragen auf www.kklangenfeld.de/kklangenfeld.TV.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kklangenfeld.de.