Langenfeld.

„Natürlich zu sein ist die schwierigste Pose, die man einnehmen kann“, wusste schon Oskar Wilde, und doch haben Natalie und Tim Seidel sich dieses Grundsatzes verschrieben, als sie ihre Idee, hochwertiges Eis in Handarbeit herzustellen, in die Tat umsetzten.

Am kommenden Dienstag, den 24.11.2020, eröffnet ab 11 Uhr der Store am Langenfelder Marktplatz 10, gegenüber dem Marktkarree.

Ihre klare Mission: Bio-Eis in Spitzenqualität.

Schon beim Betreten wird die Besonderheit dieses erfolgreich gewachsenen Familienunternehmens deutlich: kein typisches Eisdielenambiente, sondern moderne Gemütlichkeit, ein außergewöhnliches Team und leckeres Eis empfangen die Gäste.

Die Liebe zur Natürlichkeit begann 2019, als Natalie ihre erste Filiale, die „Milchbar“, eröffnete. Langenfeld ist neben Monheim, Benrath, Hilden und dem Eiswagen Fred die fünfte Filiale, Nummer Sechs in Bilk steht in den Startlöchern.

Alle Stores laden zum Staunen, Genießen und Wohlfühlen ein – die Eiskreationen, in liebevoller Handarbeit im Eislabor in Monheim hergestellt, überraschen immer wieder aufs Neue.

Zur anstehenden Adventszeit hat Inhaberin Natalie besondere Eissorten kreiert: Spekulatius, Lebkuchen, Zimt und Haselnuss & Salzkaramell stimmen uns auf die Vorweihnachtszeit ein.

Denn: Eis im Winter? Für Natalie und Tim ein klares Ja! „Wir überraschen unsere Gäste auch im Winter mit tollen Ideen – und verzichten bei der Herstellung auf künstliche Farb-, Zusatz-, Aroma- Konservierungsstoffe. Statt industrieller Fertigmischungen findet ihr bei uns frische, biologische und regionale Zutaten. Das Herzstück vieler Sorten ist die frische Bio-Milch und auch unsere veganen und glutenfreien Sorten begeistern unsere Kunden. Passend zu unseren aromatischen Kaffeespezialitäten wird es Zimtschneckenburger und IceCreamCookies geben.“

Wer das Eis herstellt? Natalie selbst mit ihrem Team! „Mir war es wichtig, ein Produkt zu schaffen, dass ein ganz bestimmtes Lebensgefühl vermittelt. Wir möchten mit jeder Eissorte, jedem Stück selbst gehackter Schokolade, gepresster Orange und von Hand geschabter Vanille ein Stück Liebe an unsere Kunden weiterzugeben. Als Mutter dreier Kinder ist es mir wichtig, Kindern ein Gefühl für echte Lebensmittel zu vermitteln. Wer z.B. einmal natürliches Vanilleeis auf der Zunge hat zergehen lassen, wird den Unterschied zu künstlichen Zutaten schmecken. Das ist das Versprechen, das ich meinen Kunden gebe.“

Langenfeld gewinnt in Zeiten der Pandemie einen Ort, an dem Natürlichkeit zählt, Genuss im Vordergrund steht und Liebe ein Gesicht hat – und all das ToGo.

Verlosung

Zur Eröffnung verlosen Natalie und Tim 5 Gutscheine im Wert von je 10 Euro an die schönsten Zeichnungen:

Malt euer Lieblingseis und gebt es im Store ab - oder sendet das Bild mit eurem Namen und Telefonnummer an Gefrorene Freude by Nat&Tim, Marktplatz 10 in 40764 Langenfeld.

Einsendeschluss ist der 15.12.2020.

(Winter)Öffnungszeiten Langenfeld:

Di-So ​11:00 Uhr - 17.00 Uhr

Wer lieber Homeboxen bestellen möchte, erreicht Natalie und Tim per Whatsapp unter 01511 5515111 oder per Mail an eis@gefrorene-freude.de

500ml Box (max. 6 Sorten) 7,50 €, 1.000ml Box (max. 8 Sorten) 14€

Mehr über die Erfolgsgeschichte und die Öffnungszeiten der Stores findet ihr unter: www.gefrorene-freude.de oder auf Facebook/Instagram unter gefrorene Freude