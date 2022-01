Langenfeld. Trotz der Baustelle rund um die Lukaskirche in Richrath, Kaiserstraße 12, findet eine kleine Konzertreihe zur Ermunterung und Erheiterung der Gemeinde am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr, statt. Sie soll ein Zeichen der Hoffnung, auch für die auftretenden Künstler, sein. Ein weiterer Konzerttermin erfolgt am 20. Februar.

Lissy Szakács, Saxophonistin aus Köln, musiziert zusammen mit Kantorin Ulrike Schön am Klavier Werke vom Barock bis zur Gegenwart, von Beethoven bis Piazzolla.

Da während des Konzertes die Heizung ausfallen kann, sollte bei dieser Veranstaltung warme Kleidung getragen werden.

Der Zugang durch das Foyer ist für Rollstuhlfahrer gestattet, alle anderen Besucher sollten die Eingänge an der Orgelempore oder gegenüber der Ökumenebrücke nutzen.

Das Konzert dauert ungefähr 40 Minuten und findet unter der 2G-Plus-Regelung statt.

Der Eintritt ist kostenlos. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Weitere Informationen sind bei Kantorin Ulrike Schön unter Tel. 0178/3597669 oder ulrike.schoen@ekir.de erhältlich.