Ab heute dürfen Kunden mit Termin und Test wieder im Secondhand-Laden einkaufen.

Langenfeld. Nach langer Schließungszeit öffnet der Secondhand-Laden "ProDonna" ab Mittwoch, den 26. Mai wieder seine Türen für Kunden, allerdings unter konkreten Bedingungen. Neben einem Termin muss entweder ein aktuelles negatives Testergebnis, eine vollständige Coronaschutzimpfung oder eine bereits überstandene Infektion nachgewiesen werden.

Es gelten erstmal eingeschränkte Öffnungszeiten für den Secondhand-Laden: Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 15 Uhr.

Abgabe von Sachspenden

Auch die Annahme von Sachspenden ist ab sofort wieder möglich, allerdings nur an drei Tagen in der Woche: Montag bis Mittwoch, jeweils 10 bis 15 Uhr. Zu diesen Zeiten können gespendete Waren kontaktlos an der Spendenannahme (Lagereingang um die Ecke: kleine Seitenstraße „An der Tente“ - weiße Metalltür) abgegeben werden.

„Nach so langer Zeit freut sich das ganze Team von ProDonna sehr, dass endlich wieder Leben in die Verkaufsräume kommt. Wir hoffen, dass die Entwicklung so positiv weitergeht, dafür müssen wir weiterhin aufeinander achtgeben“, erklärt Dorothea Domasik, Bereichsleiterin der Beschäftigungsförderung beim SkF Langenfeld.

Um im Secondhand-Laden einkaufen zu können, gelten folgende Bedingungen:

Interessierte vereinbaren bitte unter Tel. 02173/394 76-52 einen Termin während der Öffnungszeiten. Die maximale Aufenthaltsdauer pro Termin ist wählbar, möglich sind 30 oder 60 Minuten.

Zu dem gebuchten Termin bringen die Kunden einen Lichtbildausweis mit sowie einen gültigen Nachweis über Test, Impfung oder Genesung. Ein negativer Corona-Schnelltest darf nicht mehr als 48 Stunden vor dem Besuch vorgenommen worden sein. Als Nachweis über das negative Testergebnis gilt eine schriftliche und unterzeichnete Bestätigung der Teststelle. Alternativ kann auch eine vollständige Coronaimpfung nachgewiesen werden, bei der die letzte Impfung mehr als 14 Tage zurückliegt. Dafür gilt die Impfbescheinigung oder der gelbe Impfpass als Nachweis. Genesene benötigen als Nachweis ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist.

Vor dem Betreten des Ladens müssen Besucher ihre Kontaktdaten in einem Registrierungsformular angeben.

Während des gesamten Aufenthalts sind die bereits bekannten Hygieneregeln zu beachten: Maske tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren.

Änderungsarbeiten für die Schneiderwerkstatt können neben dem Lagereingang durch das Fenster der Werkstatt abgegeben werden. Individuelle Anpassungen oder Absteckungen sind zurzeit leider nicht möglich.

Rückfragen werden unter Tel. 02173/394 76-61 beantwortet.

Weitere Informationen über den SkF Langenfeld Secondhand-Laden ProDonna® und die Schneiderwerkstatt findet man unter www.skf-langenfeld.de und auf Facebook.