2002 öffnete die Beratungsstelle am Konrad-Adenauer-Platz erstmals ihre Türen. Rund 162.000 Ratsuchende haben seither auf die unabhängige Beratung und rechtliche Unterstützung des Teams gesetzt. Die Klienten kamen aus dem gesamten Südkreis.



Susanne Voss, Regionalleiterin der Verbraucherzentrale NRW, Landrat Thomas Hendele, Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider, Verwaltungsratsvorsitzender Erwin Knebel und Beratungsstellenleiter Andreas Nawe blicken auf zwei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit in Langenfeld zurück und gingen auf neue Arbeitsschwerpunkte ein.

„Aktuelle Entwicklungen und Krisen zeigen, dass viele Menschen verunsichert und oftmals überfordert sind, wenn es darum geht, ihre Verbraucherrechte wahrzunehmen. Unser erklärtes Ziel ist es, Verbraucher unabhängig zu informieren, vor Übervorteilung zu schützen und sie bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Interessen gegenüber Anbietern zu unterstützen. Auch 2022 hat dies nichts von seiner Wichtigkeit eingebüßt“, so Susanne Voss.

Ratsuchende erhielten in ihrer Einrichtung in Langenfeld stets aktuelle Informationen und kompetente Hilfe bei allen Problemen rund um den privaten Haushalt, zunächst in Papierform, mit der Digitalisierung zunehmend auch online.

Tests zu Produkten und Tipps zu Dienstleistungen waren dabei ebenso gefragt wie die persönliche Rechts- und Versicherungsberatung. Später kamen die Energieberatung und die Umweltberatung zum Beratungsangebot hinzu, erklärte Beratungsstellenleiter Andreas Nawe.

Die Beratungsangebote wurden kontinuierlich angepasst und ausgeweitet

Hatten die Bürger zu Beginn der 2000er-Jahre vor allem Sorgen rund um das Thema Geld und Kredit, sittenwidrige Kredite, Recht auf Girokonto, tauchte in der Folgezeit bei einer Vielzahl von Reiselustigen das Thema Ärger mit Flugverspätungen auf.

Das Beratungsspektrum veränderte sich über die Jahre und zeigt dennoch Parallelen auf. So gab es ungewollte Vertragsabschlüsse und Überrumplung zunächst bei Kaffeefahrten, an der Haustüre, per Post, Telefon und letztlich per App.

Zu den Dauerbrennern der täglichen Arbeit gehören Probleme bei Telekommunikations-, Energie- und Finanzdienstleistungen, oftmals weil die vereinbarte Leistung nicht oder nur schlecht erbracht wurde. Über die Jahre war auch der Beratungsbedarf im Bereich der Konsumgüter konstant hoch. Unterstützung bei Reklamationen gegenüber Anbietern waren und sind gefragt. Die Digitalisierung fast aller Lebensbereiche sorgt weiterhin für eine hohen Beratungsnachfrage vor Ort.

Energiesparen sowie Klima- und Umweltschutz immer wichtiger

Energieberater Florian Bublies vermittelt das umfangreiche Beratungsspektrum der Verbraucherzentrale NRW mit Informationen zu energetischer Haussanierung, zum Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz. Gemeinsam mit Isabelle Uebach, die im April dieses Jahres die Energieberatung im Kreis Mettmann übernahm, beantwortet er Fragen zur Dämmung und zur Heiztechnik sowie zum Energiesparen im Haushalt. Ergänzt und abgerundet wird das Angebot in Langenfeld durch die Umweltberatung.

Aufgrund des Engagements der Stadt Langenfeld konnte 2020 Laura Leuders als Teil der Nachhaltigkeitsoffensive an den Start gehen. Seitdem werden Verbraucher auch zu den Themen Müllvermeidung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in vielfältigen Formaten informiert und beraten.

Beratungsstelle seit 2002 am Konrad-Adenauer-Platz



Zunächst als sogenannte „Ein-Personen-Beratungsstelle“ am Konrad-Adenauer-Platz eingerichtet, wurde es angesichts des wachsenden Beratungsbedarfs im Laufe der Jahre zu eng.

2009 wurde die Beratungsstelle um einen weiteren Beratungsraum und die Energieberatung vergrößert.

Seit 2020 werden Beratungsinhalte nun auch in der Außenstelle Hilden angeboten. Dank der Finanzierung durch Land, Kreis und Stadt wurde das Team um Andreas Nawe zudem um eine Stelle erweitert, damit neue Aufgaben im Kreis Mettmann übernommen und Angebote ausgebaut werden können.

Im gleichen Jahr wurde die Umweltberatungsstelle installiert.

Die Vertreter der Verbraucherzentrale lobten die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann und der Stadt Langenfeld und dankten vor allem den politisch Verantwortlichen für die gesicherte Finanzierung.

Bürgermeister und Landrat sichern weitere Unterstützung zu



Bürgermeister Frank Schneider hob die Bedeutung der Verbraucherzentrale für die Stadt Langenfeld hervor, denn Verbraucherschutz hat einen hohen Stellenwert. „Auch die vorbeugenden Aktivitäten der Verbraucherzentrale, wie Aufklärungsarbeit zum Thema Internetsicherheit in Kooperation mit der Kriminalpolizei trägt dazu bei, die Sicherheit und Lebensqualität der Menschen zu erhöhen“, so Landrat Thomas Hendele.

Ehrenamt ergänzt die Angebote vor Ort

Erwin Knebel, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Verbraucherzentrale NRW und der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann, erinnerte daran, dass die Verbraucherzentrale ihre Wurzeln in ehrenamtlichen engagierten Frauen- und Familienverbänden hat. Dieses Engagement setze sich in der aufsuchenden Arbeit der Pflegescouts, Digitalpaten und Verbraucherscouts fort, die Senioren mit Verbraucher-Know-how unterstützen und dazu beispielsweise in Begegnungsstätten und Vereine vor Ort gehen.

Aktionswoche mit vielfältigem Programm

Anlässlich des runden Geburtstags laden die Verbraucherschützer von Montag, 20. Juni bis Freitag, 24. Juni, zu einer Aktionswoche ein. In Online-Angeboten und in Präsenzveranstaltungen werden Themen wie Schutz vor Starkregen, Gebäudeversicherungen, Hausbegrünung, Stromsparen oder Fake Shops im Internet unter die Lupe genommen. Zur bewährten Rechtsberatung sind die Mitarbeitenden vor Ort in der Beratungsstelle und darüber hinaus auch auf dem Wochenmarkt präsent.