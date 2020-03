Nach unserem Aufruf, mit einer kreativen Arbeit ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, haben wir zahlreiche tolle Zusendungen erhalten. Hier die ersten Beiträge, die uns erreicht haben, weitere folgen in den kommenden Ausgaben.

Lisa und Julia

Ein wunderschönes Regenbogen Bild haben Lisa und Julia mit Kreide auf den Boden vor ihrem Haus gezaubert. Ein Foto dieser gelungenen Mal-Aktion hat uns die stolze Mutter Carolin Wieczorek zugeschickt. Sie erklärt: „Wir haben uns an eine Challenge aus dem Internet angeschlossen und möchten ein Zeichen dafür setzen, dass alles gut wird.“

Worte der kleinen Stella

Melanie Teige hat uns ein wunderschönes Foto mit ihrer Tochter Stella zugeschickt. Zusammen haben sie hat einen tollen Regenbogen hinter Wolken und bunte Herzen gebastelt. Auf einem steht: "Wir bleiben Zuhause". Mitgeschickt hat die stolze Mutter folgende Worte der Kleinen. "Wie alle Kinder bin ich grade auch mit meinem Papa und meiner Mama Zuhause. Was Corna ist, verstehe ich noch nicht. Auch nicht, warum ich nicht zu Opa, Oma und der Uroma darf. Zum Glück hatten wir schon viele schöne Sonnentage, so dass ich viel im Garten spielen kann. Am 13. April werde ich 2 Jahre alt, aber leider kann ich an dem Tag nicht mit meiner Familie feiern. Aber meine Familie und ich haben auch nur einen großen Wunsch: Das alle gesund und munter bleiben, so dass wir uns schon ganz bald alle wieder sehen können.

Leon und Ben

Wunderschön ist auch das Foro, das uns Natascha Bollig zugeschickt hat. Sie schreibt: "Das Bild ist an unserem Fenster zu sehen, gemalt von meinen 10 und 8 Jahre alten Kindern Nico und Ben. Wir wohnen in Richrath."

Kindergroßtagespflege "Fuchs&Hase"

Die Mädchen und Jungen der Kindergroßtagespflege "Fuchs&Hase" im Einkaufszentrum Langfort (Langenfeld) haben ebenfalls bereits Plakate und Fenster zum Thema "Mut machen" gestaltet. Fotos davon haben uns Andrea Krieger und Bianca Adler zugeschickt.

Phillip

Philipp (6) hat die Haustür mit einem herrlichen Regenbogen verziert.

Mathis

Mit Unterstützung seiner Mutter Raphaela Storm hat Mathis diese Kunsterk auf den Asphalt gezaubert. "Wir erfreuen uns jeden Tag an den Spaziergängern, die stehen bleiben und lächeln. Mit einem Lächeln geht als besser!", erklärt Raphaela Storm.

Miriam

Gaby O' Neill hat uns geschrieben: "Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir komischerweise enger zusammen rücken - ohne die 1,5 Meter zu unterschreiten. Es gibt so viele Kleinigkeiten und Beispiele. Wir haben an unserem Haus drei Regenbogen aufgehangen. Einen am Briefkasten und die anderen offen zur Straße. Unsere Tochter Miriam malte die Regenbögen und zeigt sich mit ihren 9 Jahren als solidarisch und sehr empathischen kleinen Menschen."

Wir freuen uns auf weitere Beiträge

Habt ihr auch Eurer Kreativität freien Lauf gelassen, um ein Zeichen der Hoffnung zu senden? Dann schickt uns doch bitte Fotos davon. Per E-mail an redaktion@wochenanzeiger-langenfeld.de (Stichwort Zeichen der Hoffnung) oder via Facebook (www.facebook.com/wochenanzeiger). Die Aufnahmen veröffentlichen wir in unserer Print-Ausgabe, auf lokalkompass.de, auf Facebook und auf Instagram.