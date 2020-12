Die vier Umweltbildungszentren im Kreis Mettmann haben eine Summe von insgesamt 80.000 Euro erhalten, mit der Kreis die nachhaltige Umweltbildungsarbeit unterstützen will.

Umweltbildungszentrum Heiligenhaus

Das Umweltbildungszentrum erhält gemeinsam mit dem Waldmuseum 15.000 Euro. Förderbegründung: Das Zentrum leistet einen wertvollen Beitrag, indem es Kindern auf lebendige und anschauliche Weise die lebenswichtige Bedeutung einer intakten Natur und Umwelt vermittelt.

Biologische Station Haus Bürgel

Die Biologische Station Haus Bürgel bekommt 25.000 Euro. Förderbegründung: Die Station betreibt nicht nur aktiven Natur- und Landschaftsschutz, sondern leistet auch einen unschätzbaren Beitrag zur Umweltbildung für Kinder und Erwachsene.

Naturschutzzentrum Bruchhausen

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen erhält 25.000 Euro. Förderbegründung: Es ist eine der Hauptanlaufstellen in der Region, wenn es um Umweltbildung für Erwachsene und insbesondere Kinder geht.

Zeittunnel Wülfrath

Für den Zeittunnel Wülfrath gibt es 15.000 Euro. Förderbegründung: Die Einrichtung fördert in seiner Ausstellung das Umweltbewusstsein bei Kindern und Erwachsenen.

„Das freut mich außerordentlich. In den Umweltbildungszentren wird engagierte Arbeit geleistet“, sagt Landrat Thomas Hendele. Schon im vergangenen Jahr erhielten die vier Einrichtungen eine Förderung in gleicher Höhe. „Der Kreisausschuss hat dem Vorschlag des Kreises, die Umweltbildungseinrichtungen erneut finanziell zu unterstützen, einstimmig zugestimmt“, so Hendele.