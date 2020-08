Der Bürgerverein Langfort e.V. und die Stadt Langenfeld rufen auf, der Natur zu helfen. „Bäume und Pflanzen leiden unter der Hitze und Trockenheit der vergangenen Monate. Einige Langenfelderinnen und Langenfelder bewässern deshalb schon seit längerer Zeit ‚Ihre‘ Bäume in der Stadt“, sagt Verena Wagner vom städtischen Klimaschutzteam.

Der Bürgerverein Langfort möchte den Gedanken nun weitertragen und ruft die Anwohnerschaft am Alten Broich auf, sich der Aktion anzuschließen. Um die Aktion bekannt zu machen, wird der Bürgerverein deshalb in den kommenden Tagen Flyer in die Briefkästen vor Ort verteilen.

Bürgermeister Frank Schneider freut sich über die Initiative des Vereins: „Auch wenn die Witterung in den nächsten Tagen und Wochen weniger warm und trocken sein wird, benötigen die Bäume aufgrund der ausgeprägten Trockenheit in den tieferen Bodenschichten weiterhin eine Bewässerung.“

Knapp 100 Bewässerungssäcke

Auch der städtische Betriebshof unterstützt die Aktion und stellt kostenlos knapp 100 Bewässerungssäcke für diejenigen zur Verfügung, die sich bereit erklären, diese vor Ort regelmäßig mit Wasser zu füllen und sich damit um die Bäume in ihrer Nachbarschaft zu kümmern.

„Der Vorteil dieses Bewässerungssystems ist, dass das Wasser nur langsam an das Erdreich abgegeben wird. Das Wurzelwerk kann auf diese Weise das kostbare Nass optimal aufnehmen“, sagt Oliver Frohn aus der Gartenbauabteilung des städtischen Betriebshofes.

Nach der Erstbefüllung, die gemeinsam durchgeführt wird, können die „Patinnen und Paten“ selbst Wasser nachgießen. Die Häufigkeit der Befüllung ist abhängig von der Trockenheit und kann bis in den Oktober stattfinden.

Fortführung der Aktion im kommenden Jahr

Auch im nächsten Jahr soll die Aktion fortgeführt werden: Denn mit einem weiteren heißen Sommer ist zu rechnen. Die Mithilfe wird in Höhe von 25 Euro pro Jahr von der Stadt vergütet.