Langenfeld sucht für die Bundestagswahl am 26. September Wahlhelfer



Wahlhelfer kann werden, wer am Tag der Wahl selbst wahlberechtigt ist, also am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Überprüfung der Wahlberechtigung der Wähler, die Ausgabe der Stimmzettel, das Überwachen des Wahlgeschäftes und das Auszählen der Stimmen.

Start ist am 26. September um 7.30 Uhr im zugeteilten Wahllokal. Gewählt wird zwischen 8 und 18 Uhr. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Üblicherweise wird der Wahltag in zwei Schichten eingeteilt, so dass nicht alle Wahlhelfer den gesamten Tag anwesend sein müssen. Die Einteilung erfolgt durch den Wahlvorsteher.

Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Für den Einsatz als Wahlhelfer gibt es ein „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 60 Euro. Das Wahlamt der Stadt Langenfeld versucht, Wünsche zum Einsatzort und einen gemeinsamen Einsatz mit anderen Wahlhelfern zu berücksichtigen, kann dies allerdings nicht garantieren.

Selbstverständlich werden die vorgegebenen Hygienemaßnahmen in den Wahllokalen umgesetzt.

Kontakt

Bewerbungen sind bitte schriftlich an Stadt Langenfeld, Wahlamt, Konrad-Adenauer-Platz 1, oder per E-Mail an wahlamt@langenfeld.de einzureichen. Kontakttel. 02173/794-1136.