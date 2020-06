Bürgermeister-Kandidat der B/G/L bei der Kommunalwahl 2020

SVEN LUCHT

Erstmalig schickt auch die Langenfelder Wählervereinigung B/G/L einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Bürgermeisteramt. „Frischer Wind im Rathaus würde unserer Stadt gut tun und wir können mit Sven Lucht einen ausgezeichneten Bewerber für die Bürgermeisterwahl im September anbieten“, erklärt der B/G/L-Vorsitzende Andreas Menzel.

Viele Langenfelder kennen Sven Lucht als engagierten Inhaber eines Bio-Ladens in der Innenstadt und als Mitbegründer der Karibik-Nacht. Der 45-jährige lebt in einer festen Partnerschaft und wohnt in seiner Heimatstadt Langenfeld.

In seinem Betrieb bildet er junge Menschen aus, er engagierte sich als Jugendschöffe am Landgericht Düsseldorf und ist seit über 10 Jahren im Stadtjugendring aktiv. Die Zukunft der Jugendlichen sei ihm besonders wichtig, so Lucht.

Aber Lucht kennt sich auch in der öffentlichen Verwaltung und bei der Führung von Mitarbeitern aus. Fünf Jahre lang sammelte der B/G/L-Kandidat Erfahrungen bei der Landesfinanzverwaltung in Düsseldorf. Auch wenn er sich selber als „Macher“ beschreibt, sei es für ihn von Vorteil, auch Behördenstrukturen und Verwaltungsprozesse zu verstehen.

Personalverantwortung und Leitungsfunktion kennt Lucht aus seiner Zeit als Geschäftsführer eines Bio-Anbieters in Düsseldorf. Dort hatte er bis zu 14 Mitarbeiter/innen in seiner direkten Personalverantwortung. Mit seinem Führungsstil aus Motivation und Fairness möchte er nun gerne die Langenfelder Stadtverwaltung schlagkräftiger und bürgernäher gestalten.

Lucht, der nun für die Langenfelder Wählervereinigung B/G/L als Bürgermeisterkandidat antritt, war von 1997 bis 2012 aktives Mitglied bei der Langenfelder CDU. Es sei damals eine richtige Entscheidung gewesen, getrennte Wege zu gehen.

Seit 2013 ist Lucht nun Mitglied der B/G/L-Fraktion, für die er sich in mehreren Ausschüssen des Stadtrates engagiert. Einstimmig wurde er auf der letzten Mitgliederversammlung als Bürgermeisterkandidat gewählt. „Ein sehr wichtiger Vertrauensbeweis“, freut sich Lucht.

Auf die Frage nach politischen Schwerpunktthemen nennt er unter anderem die Förderung der Jugend und die Stärkung des Wirtschaftsstandortes zum Erhalt der Schuldenfreiheit der Stadt. Langenfeld müsse zudem Stadt im Grünen bleiben und seine Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern. Auch bei den Busanbindungen und der Verkehrspolitik sieht Lucht Handlungsbedarf.

Und es gebe noch viele weitere Aufgaben, bei denen heute die richtigen Weichen gestellt werden müssten und dies „immer im Dialog mit den Betroffenen“.

Es sei für ihn eine „Herzensangelegenheit sich für Langenfeld und seine Bürger einzusetzen“, so Lucht.

Deshalb werde er auch als Bürgermeister kandidieren.

Weitere Informationen über den B/G/L-Bürgermeisterkandidaten finden sich auch im Internet unter: www.lucht-für-langenfeld.de