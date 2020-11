Die CDU Fraktion Langenfeld hat für die neue Wahlperiode ihren Fraktionsvorsitz gewählt. Bisheriger und im Amt wieder bestätigter Fraktionsvorsitzender ist Jürgen Brüne.

Ihm zur Seite stehen seine drei Stellvertreter Wolfgang Mark, Michaela Detlefs-Doege und Ingo Wenzel. Wolfgang Mark bekleidet zudem das Amt des Kassierers, Dr. Barbara Aßmann wurde als Fraktionsgeschäftsführung wieder gewählt. Neu im Vorstand ist Sebastian Köpp als Koordinator für Pressearbeit und Social Media. Jürgen Brüne bedankte sich für das ihm ausgesprochene Vertrauen und freut sich auf die Arbeit mit der neu gewählten Fraktion. Er forderte die Mitglieder seiner Fraktion in einer entschlossenen Rede zu Geschlossenheit und großem Engagement in den kommenden fünf Jahren auf. Es gelte, die gute Arbeit der letzten Ratsperiode im Interesse der Langenfelder Bürgerinnen und Bürger fortzusetzen. „Ferner bin ich sehr zufrieden, dass es uns auch gelungen ist, viele Ausschusspositionen mit jungen Ratsmitgliedern und Sachkundigen Bürgen zu besetzen“, so Jürgen Brüne. Geplant ist außerdem, die guten Gespräche der letzten Wochen mit einigen anderen Fraktionen zu konkreten Projekten und zur Vorbereitung der Haushaltsberatungen im November durchzuführen.

