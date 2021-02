Weitere Ideen für den Park: Anwohner und Parknutzer werden um Beteiligung gebeten

Der Landschaftspark Fuhrkamp zwischen den Ortsteilen Richrath und Berghausen ist seit vielen Jahren ein bei Spaziergängern, Joggern, Radfahrern, Hundebesitzern und auch Reitern beliebtes Naherholungsgebiet.

Der Park steht für alle Nutzungsarten offen: Neben gemeinsamen Wegen für Radfahrer und Fußgänger steht eine eingezäunte Hundewiese zur Verfügung.

Zudem gibt es ein eigenes Reitwegenetz. Entscheidend für ein gutes Miteinander der Nutzer ist dabei der angemessene Ausgleich der unterschiedlichen Bedürfnisse. Anwohner und Parkbesucher bemängeln zunehmend, dass es insbesondere bei der Abgrenzung von Fußgänger- und Reitwegen im Park durch fehlende oder unkenntliche Schilder immer wieder zu Konflikt- und Risikosituationen kommt.

Bei einer Begehung des Landschaftsparks haben sich die Ratsvertreter der CDU Berghausen und Richrath von den Hinweisen aus der Bürgerschaft überzeugt und können die vorgetragenen Probleme bestätigen. Neben einer verbesserten Beschilderung der Reitwege und Übersichtstafeln an den Eingängen, die auch auf weiterführende Ziele wie z.B. Hilden oder Garath hinweisen, sind auch Probleme wie überquellende Mülleimer oder fehlende Ruhemöglichkeiten vor allem für ältere Besucher des Parks ein Thema.

Darüber hinaus wurde bei der Gelegenheit auch noch einmal der Charakter der Pappelallee am östlichen Rand des Landschaftsparks als Spaziermeile und Radweg unterstrichen. Auch hier sollte z.B. in Höhe der Pastor-Breuer-Straße durch entsprechende Beschilderung die gegenseitige

Rücksichtnahme der Nutzer unterstützt werden.

CDU Richrath und Berghausen werden sich gemeinsam für eine weiterhin positive Entwicklung des Parks einsetzen. Die hier beteiligten CDU-Ratsherren, Lothar Portugall und Mathias Brach, bitten alle Anwohner und Parknutzer, sich an der Initiative zu beteiligen. Weitere Vorschläge, Ideen und Impulse für die Entwicklung des Landschaftsparks werden unter der E-Mail-Adresse fuhrkamp@cdu-langenfeld.de gerne entgegengenommen. Bürger können sich zudem auch per Whatsapp mit Hinweistexten oder Fotos an die „Kümmernummer" der CDU Berghausen unter 0151 / 248 48 011 wenden.