Am Samstag, den 2. April fand der Wahlkampfauftakt der CDU Langenfeld zur Landtagswahl am 15. Mai statt. Auf dem Vorplatz zur Stadthalle präsentierte sich die CDU gleich mit zwei großen Pavillons. Neben dem fand gleichzeitig der Oster- und Kunsthandwerkermarkt des CDU-Ortsverbandes Langenfeld-Mitte in der Stadthalle statt.

Zum Wahlkampfauftakt war die amtierende Landtagsabgeordnete und CDU-Landtagskandidatin Claudia Schlottmann vor Ort. Zudem Bürgermeister Frank Schneider und der Bundestagsabgeordnete Dr. Klaus Wiener.

„Wir freuen uns auf einen intensiven Wahlkampf und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern“, berichtet CDU-Vorsitzender Sebastian Köpp. „Wir stehen ab dieser Woche jeden Freitag – bis auf Karfreitag – und jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Langenfelder Innenstadt mit unseren Infoständen. Neben dem finden sich weitere Informationen zur Wahl auf unserer Homepage und in den Sozialen Medien auf Facebook und Instagram.“

Seitdem vergangen Wochenende findet man im Stadtbild auch wieder die Wahlkampfplakate der Parteien. „Neben unserer Kandidatin Claudia Schlottmann, die mit dem starken Statement „Vertraut. Verlässlich. Verbunden“ sich präsentiert und unseren Spitzenkandidaten für das Ministerpräsidentenamt Hendrik Wüst, wurden vier Schwerpunkte thematisch plakatiert. Dies sind „Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern“, „Energie: Sicher und bezahlbar“, „Kinder brauchen Schutz“ und „Konsequent gegen Clans und Straftäter.“, erklärt Köpp.

Am 15. Mai findet die Landtagswahl in NRW statt. In den nächsten Tagen werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Es besteht dann auch die Möglichkeit der Briefwahl.