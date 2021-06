Um sich über aktuelle Themen und Entwicklungen auszutauschen, hat jetzt ein Austausch zwischen dem Jugendamt der Stadt Langenfeld, vertreten durch Carsten Lüdorf, Referatsleiter Kindertageseinrichtungen, Schule und Sport, und dem Vorstand des Jugendamtselternbeirates (JAEB) der Stadt Langenfeld stattgefunden.

Der JAEB hat das Gespräch gesucht um sich auch gegenüber dem Amt als Träger vieler Kindertageseinrichtungen in Langenfeld klar zu positionieren. Neben der Kita-Platzvergabe standen auch die Themen Fachkräftemangel und Corona auf der Tagesordnung. Man einigte sich darauf, dass der Austausch von nun an noch enger und intensiver stattfinden sollte, um das Beste für die Kinder und Eltern in der Tagesbetreuung, aber auch für die Kitas und ihr Personal sicherzustellen.

Der JAEB der Stadt Langenfeld wurde erst im November 2020 gegründet und will sich gerade in der öffentlichen Wahrnehmung positionieren. "Unter den aktuellen Bedingungen ist es für uns nicht so leicht, ohne persönlichen Kontakt das Vertrauen zu den Einrichtungen und den Elternbeiräten aufzubauen. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg", erklärt der Vorsitzende Patrick Reiners, "mittlerweile können wir eine positive Entwicklung im Hinblick auf die Kommunikation mit den einzelnen Elternbeiräten, aber auch mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen verzeichnen."