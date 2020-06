Kreistagskandidaten der BürgergemeinschaftLangenfeld

Bei den Kreistagswahlen am 19. Juni 2020 stellte die Unabhängige Wählergemeinschaft

des Kreises Mettmann (UWG-ME) in allen Wahlkreisen Kandidaten auf.

In den 4 Wahlkreisen der Stadt Langenfeld kandidierten folgende Kandidaten der

Bürgergemeinschaft Langenfeld:

Andreas Menzel (Wahlkreis 11) ,Gerold Wenzens (Wahlkreis 12) ,Felix Freitag (Wahlkreis 13 ),

Detlef Jakobs (Wahlkreis 14) .

Alle vier Kandidaten der Bürgergemeinschaft Langenfeld wurden einstimmig gewählt.

Bei den Wahlen zur Reserveliste zum Einzug in den Kreistag wurden von der

Bürgergemeinschaft Langenfeld Felix Freitag auf den Listenplatz 4 und Torsten Fuhrmann

auf den Listenplatz 9 für den Kreistag der UWG ME gewählt.

Auch wenn der Kreistag eher im Hintergrund arbeitet, so regelt der Kreistag doch

grundlegende Verwaltungsvorschriften, die in jeder Stadt Gültigkeit besitzen. Hierbei geht

es um Abfallbeseitigung, Autozulassungen, Verkehr, Umwelt, Bildungsangebote,

Öffentliche Ordnung, die Koordination von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die Beratungen und Entscheidungen des Kreistages berühren auch die Belange der Stadt

Langenfeld. Wichtige Punkte sind dabei, z.B. die Höhe der Kreisumlage, CO-Pipeline,

Fracking, Jobcenter, Kreispolizeibehörde, Teilhabe aller Menschen mit und ohne

Behinderung, funktionierender ÖPNV, Fortschreibung des Landschaftsplanes etc.