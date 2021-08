Schon Ende Juni haben wir darüber berichtet, dass der Burbach in Richrath durch ein defektes Wasserüberschlagsbauwerk einen großen Teil seines Wasser verliert, welches direkt in den angrenzenden Heinenbuschsee läuft und dadurch der Bach immer häufiger trockengefallen ist.

Durch den Starkregen am 14.07. wurde dieses Bauwerk komplett zerstört, dass gesamte Bachwasser läuft seitdem in den See.

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) hat nun die Sanierungsarbeiten gestartet.

Im ersten Schritt wird im schadhaften Abschnitt das Bachbett ausbetoniert, um zumindest wieder den Wasserfluss herzustellen.

Diese Arbeiten sollen in der nächsten Woche abgeschlossen sein, so die Auskunft der BRW-Mitarbeiter vor Ort.