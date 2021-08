Christian Steinacker, SPD Bundestagskandidat, übernahm eine Frühschicht im Seniorenzentrum Pro Talis in Langenfeld.

Eingeführt von Einrichtungsleiterin Nadja Mikec nahm er die Arbeit zusammen mit den Pflegerinnen und Pflegern bei den Bewohnern auf. Er unterstütze diese bei der Körperpflege und der Essensausgabe.

„Dies natürlich nur mit der Zustimmung der Einwohnerinne und Einwohner“ bestätigte er. Überall wurde er neugierig und begeistert aufgenommen.

Pro Talis ist eine helle und freundliches Einrichtung mit 114 Bewohnern und 170 Mitarbeitern. „Wir haben auch noch 40 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sich um die Bewohner kümmern“

sagt die Leiterin der sozialen Dienste, Elisabeth Vilz. „Es herrscht eine sehr positive Stimmung in der Einrichtung“, so Steinacker. „Die gute Laune der Pflegerinnen und Pfleger sowie der Bewohner hat mich angesteckt“.

Er war beeindruckt, wieviel Arbeit Pflege bedeutet und das das Pflegepersonal ein besonderes Gespür für die Menschen in ihrer Situation beweisen. „Die Öffentlichkeit hat selten im Blick, was es bedeutet, Menschen auf diese Art

zu begleiten“ stellt er fest. Eine Maxime der Einrichtung ist es, die Bewohner dort abzuholen wo sie stehen. „Und verschlossene Türen gibt es bei uns nicht“ so Mikec. Steinacker ist grundsätzlich gegen die Gewinnorientierung in der

Pflege und im Gesundheitssystem, da sie der Erfüllung der eigentlichen Arbeit oft im Wege steht. „Auch wir möchten später gut gepflegt werden und nicht als Renditeobjekte wahrgenommen werden“ konstatiert er. Als Ergebnis nimmt er mit, dass er durch seine Schicht ein bisschen Gefühl und einige Einblicke in die tägliche Arbeit im Pflegebereich gewonnen hat. Er bedankte sich herzlich bei der Einrichtungsleiterin Nadja Mikec, ihm diese Einblicke ermöglicht zu haben.

Die nächste Schicht findet statt bei JV Haardesign in Langenfeld.