Eine gute Arbeitsatmosphäre in der Stadtverwaltung ist im Interesse aller. Nur so können gute Arbeitsergebnisse für unsere Stadt erzielt werden. Zudem erhöht sie die Mitarbeiterbindung und erleichtert die Gewinnung neuer, qualifizierter Mitarbeiter/innen.

Um ein aussagekräftiges Bild über die Ist-Situation innerhalb der Stadtverwaltung zu erhalten, hatte die B/G/L im März 2020 eine Mitarbeiterbefragung unter den städtischen Mitarbeiter/innen angeregt. Eine solche Mitarbeiterbefragung wurde vom Bürgermeister zugesagt. Die B/G/L will nun wissen, was daraus geworden ist.

Unser Ziel ist es, das Personal der Stadt Langenfeld für die Zukunft gut aufzustellen und die Zusammenarbeit von Verwaltung, Bürgerschaft, Unternehmen und Politik zu optimieren.

Dazu gehören auch ein Personalkonzept, Weiterentwicklung, Festlegung von Führungsstandards sowie Perspektiven und Maßnahmen der Organisationsentwicklung.

Die B/G/L hatte im November 2019 eine Anfrage zum Thema „Krankenstand, Überstunden und Freistellungen, Überlastungsanzeigen und unbesetzte Stellen in der Stadtverwaltung Langenfeld“ gestellt und danach Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Personalführung im Rathaus festgestellt.

