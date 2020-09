Der B/G/L-Bürgermeisterkandidat Sven Lucht verschaffte sich vor Ort im St. Martinus-Krankenhaus in Richrath einen Überblick über die Notfallversorgung für unsere Stadt.

Dort traf er auf den Geschäftsführer der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO), Dr. Jörg Kösters, und Magnus Staehler, Vorsitzender des Verein zur Förderung des St. Martinus Krankenhauses und Bürgermeister a.D. von Langenfeld.

Im gemeinsamen Gespräch wurde über die Zukunft des Hauses, die Verbesserung der Versorgung und Pflege, die Essensversorgung aber auch über den Bau der neuen Portalpraxis sowie über die Parkplatzsituation gesprochen.

"Das St. Martinus-Krankenhaus leistet hervorragende Arbeit für die Menschen in Langenfeld und Umgebung", so Sven Lucht. "Dies möchte ich als zukünftiger Bürgermeister weiterhin unterstützen und unser Krankenhaus stärken, um die Versorgung langfristig zu sichern."

Damals zur Gründung im Jahre 1893 wie heute gab und gibt es nicht in jeder Kommune ein Krankenhaus.

"Daher bin ich stolz darauf, so ein gutes Hospital vor Ort zu haben", so Sven Lucht.