„Immer mehr Menschen in unserer Stadt gehören zu denjenigen, die aufgrund von Anordnungen des Kreises Mettmann ihre Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verläuft die Versorgung dieser Menschen gut, indem Verwandte oder Bekannte Einkäufe erledigen und nach Hause bringen“, weiß Bürgermeister Frank Schneider.

Die spontane Bereitschaft, sich in der aktuellen Situation mit Hilfsangeboten für die von Corona in besonderer Weise betroffenen Mitmenschen einzusetzen, ist aus Sicht des Bürgermeisters groß und verdient neben höchster Anerkennung auch Unterstützung.

Wenn die Wohnung nicht mehr verlassen werden kann

Neben sozialen Hilfswerken bieten mittlerweile auch Wohlfahrtsträger, Vereine, Organisationen oder Einzelpersonen denjenigen ihre Unterstützung an, die aufgrund von Maßnahmen ihre Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Dies betrifft in besonderem Maße solche Personen, die seitens des Kreisgesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt worden sind.

Kein Lieferdienst, sondern Hilfe und Unterstützung

Um die Nachfrage und das Angebot an Hilfsangeboten koordinieren zu können, wird ab Donnerstag, 19. März, eine zusätzliche Rufleitung ins Rathaus geschaltet, auf der sich die betroffenen Bürgerinnen und Bürger melden können. Der Bürgermeister macht darauf aufmerksam, dass die Stadt hiermit keinen allgemeinen Lieferdienst aufbauen möchte, sondern Hilfe und Unterstützung zu den Menschen lenken möchte, die sich auf andere Weise nicht versorgen können.

Notwendiger Bedarf

Soweit diese Menschen keine andere Möglichkeit im Bekannten- oder Verwandtenkreis haben, sollen für sie die dringend erforderlichen Waren für den unbedingt notwendigen Bedarf oder Medikamente beschafft und geliefert werden.

Kontakt

Entsprechende Personen können sich mit ihrem Hilfegesuch an die Stadt Langenfeld unter der Rufnummer: Tel. 02173/794-2222 oder per Mail an die Adresse coronahilfe@langenfeld.de wenden.