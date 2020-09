Die Agentur für Arbeit Mettmann unterstützt die BOB2020 online, die am 18. und 19. November, von 10 bis 15 Uhr stattfindet.

Jetzt wurde die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. „Der wichtigste Schritt auf dem Weg zur Berufsausbildung ist immer der direkte Kontakt zwischen Jugendlichen und Arbeitgebern. Die BOB2020 online macht diese Kontakte möglich und ist eine große Chance für Unternehmen und Ausbildungssuchende im Kreis Mettmann. Egal, ob es um einen Ausbildungsstart in diesem oder im nächsten Jahr geht: Eine Teilnahme an der BOB2020 online lohnt sich. Unternehmen können sich noch bis zum 30. September für die digitale Messe anmelden und ihre Fachkräfte von morgen kennenlernen“, so Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann.

Fragen rund um Ausbildung, Studium oder Plan B

Neben der finanziellen Unterstützung wird die Berufsberatung auf der BOB2020 online auch dabei sein und alle Fragen rund um Ausbildung, Studium oder Plan B beantworten. Zudem wird sich die Arbeitsagentur als Arbeitgeber auf der BOB präsentieren. Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 30. September für die Teilnahme unter https://bobplus.de/bob-2020-online/ anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mettmann beantwortet unter der Rufnummer 02104 6962-333 alle Fragen rund um Ausbildung, Studium oder Plan B.