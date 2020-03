Die Stadt Langenfeld bringt heute weitere Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der gestrigen bundesweiten Ankündigung durch die Bundeskanzlerin auf den Weg.

Einige dieser Maßnahmen, darunter die Schließung von Museen, des Kursbetriebes von VHS, Musikschule oder Jugendkunstschule waren bereits erfolgt, andere Schließungen und Einschränkungen werden heute darüber hinaus auf den Weg gebracht. Dazu gehört der nochmalige Hinweis auf die gesperrten Sportanlagen.

Kontrollen werden gefahren

Ab heute sind darüber hinaus alle Schulhöfe, Spielplätze, Bolzplätze und Spielflächen umgehend geschlossen. Eine Ausweitung der Schließung des Freizeitparks bezieht sich auch ausdrücklich auf die Skateranlage neben dem Freizeitpark. Ab sofort werden auch Kontrollen gefahren (auch abends). Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, wenn Personen sich auf den gesperrten Flächen aufhalten.

Eingangskomntrolle im Rathaus



Im Rathaus wird ab dem morgigen Mittwoch, 18. März, eine Eingangskontrolle eingerichtet, um den weiterhin beobachteten unkoordinierten Publikumsverkehr für nicht terminierte Gespräche zu reduzieren. In der im Vorfeld zu treffenden telefonischen oder digitalen (per E-Mail) Terminvereinbarung wird ausdrücklich die aktuelle Dringlichkeit des jeweiligen Anliegens geprüft.

Hygienemaßnahmen und Eingangskontrollen in der Markthalle, der Stadtgalerie und im Marktkarree

Die Stadtverwaltung betont nochmals die Verfügung auf Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Eingangskontrollen in der Markthalle, der Stadtgalerie und im Marktkarree.

Zugangs- und Öffnungsverbote

Die Stadtverwaltung erwartet den Erlass des Landes zur stringenten Durchsetzung von Zugangs- und Öffnungsverboten von Geschäften, Restaurants und Cafés.

Regelung bei Rathaus-Sitzung



Um die Handlungsfähigkeit der Stadt Langenfeld mit einem beschlossenen Haushalt zu gewährleisten, findet nach aktuellem Stand die für den 24. März 2020 (18 Uhr) terminierte Sitzung des Rates der Stadt Langenfeld statt. Die Tagesordnung wurde in Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden verkürzt, die Sitzung findet in der Stadthalle statt, wo sowohl eine der Situation angemessene Belüftung gewährleistet werden kann, als auch der im Moment wichtige Abstand der Personen zueinander möglich ist. Für Besucher besteht die Möglichkeit, die Sitzung auf der Empore der Stadthalle zu verfolgen. Allerdings ist auch dort die Kapazität begrenzt, ein angemessener Abstand einzuhalten, und es sind Anwesenheitslisten am Eingang zu führen.

 Appell des Bürgermeisters

Leider ist in Langenfeld an vielen Orten zu beobachten, dass sich Jugendliche, die schulfrei haben, aber auch Erwachsene in größeren Gruppen treffen. In diesem Zusammenhang erklärt Bürgermeister Frank Schneider: "Ich möchte nochmals ausdrücklich betonen, dass wir keine vorgezogenen oder ausgeweiteten Ferien haben, in denen Freizeitaktivitäten auf dem Programm stehen, sondern die Schul- und Kitaschließung dazu dient, die Kontakte untereinander radikal zu reduzieren, um die Infektionshäufigkeit zu verlangsamen!

An alle Eltern geht daher der eindringliche Appell, auf ihre Kinder einzuwirken und diese Treffen zu verhindern. Dieses Verhalten führt den Sinn und Zweck der Schließungen ad absurdum! Dieser Appell geht selbstverständlich auch an alle Erwachsenen, die teilweise ebenfalls noch nicht begriffen zu haben scheinen, was mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens bewirkt werden soll." Das komplette Statement lesen Sie auf Seite 3.