Die Stadt Langenfeld zeichnet gemeinsam mit dem Kreis Mettmann vorbildlich sanierte Gebäude mit der „AltbauNeu“-Plakette aus. Hausbesitzer, die ihr Haus energetisch saniert haben, können sich vom 1. September bis zum 28. Februar um das Label „Ausgezeichnet Saniert“ der Initiative „AltbauNeu“ des Kreises Mettmann bewerben.

Die Kampagne unter dem Motto „AltbauNeu-Ausgezeichnet!“ rückt die Themen der energetischen Sanierung und Energieeffizienz in den kommenden Monaten in den Mittelpunkt.

„Die energetische Sanierung von Altbauten ist ein wichtiger Pfeiler der Langenfelder Klimaschutz-Bemühungen, denn etwa ein Drittel des Energieverbrauchs in Langenfeld wird für Gebäude benötigt“, erklärt der Leiter des Langenfelder Klimaschutz-Teams und Geschäftsführer der städtischen Energieberatung, Jens Hecker. Mit einer energetischen Gebäudesanierung lassen sich nach seinen Angaben nicht nur eine Menge Energie und Kosten einsparen, sie steigert, beziehungsweise erhält auch grundsätzlich den Wert der Immobilie.

Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

Bürgermeister Frank Schneider unterstützt die Auszeichnung: „Viele Langenfelderinnen und Langenfelder haben bereits durch eine energetische Sanierung den Energieverbrauch ihrer Immobilie erheblich senken können und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.“

Er erklärt weiter: „Die Plakette ‚Ausgezeichnet Saniert‘ ist zum einen eine Anerkennung, soll aber auch neugierig machen und zum Nachahmen anregen“.

Bedingungen günstig

Aktuell sind nach Information des Klimaschutz-Teams der Stadt die Bedingungen für eine energetische Sanierung besonders günstig, da die staatliche Förderung zum Anfang des Jahres deutlich erhöht wurde.

Förderung

„Mehr Geld gibt es beispielsweise beim Umstieg von einer Ölheizung auf eine Heizung mit regenerativer Energie. Eine Förderung bis zu 45 Prozent ist durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) möglich“, so Jens Hecker.

Wer kann sich bewerben?

Um die Auszeichnung bewerben können sich alle Hausbesitzer bewerben, deren privat genutzte Immobilien nach einer Sanierung mindestens den Standard des KfW-Effizienzhauses 115 erreichen. Dabei können nach Heckers Angaben die vorgegebenen Werte ganz unkompliziert durch einen Energieausweis oder durch eine Förderung belegt werden.

Plakette

Die ALTBAUNEU-Auszeichnung ist mit einer Plakette verbunden, die am Haus angebracht werden kann - damit sind die Sanierung und das Engagement der Hausbesitzer in Zukunft auch von außen zu erkennen. Das Antragsformular gibt es ab dem 1. September zum Download auf der Internetseite der Energieberatung der Stadt Langenfeld: www.Fee-L.de oder im Rathaus bei Jens Hecker: jens.hecker@gmail.com.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen erhalten Interessierte beim Kreis Mettmann bei Peter Wobbe-von Twickel, aus dem Amt für technischen Umweltschutz (Tel.: 02104/99- 2866; p.wobbe@kreis-mettmann.de) oder bei Jens Hecker, Klimaschutz-Team der Stadt Langenfeld (Tel.: 02173/794-5353; fee@langenfeld.de , sowie unter www.alt-bau-neu.de/langenfeld.