Drei Monate bevor die jährliche Berufsorientierungsbörse BOB in der Stadthalle Langenfeld stattfindet, sind alle Standplätze vergeben.



Der Initiator der BOB, Hans-Dieter Clauser freut sich: "Das zeigt, wie attraktiv die Messe inzwischen für die Aussteller ist." Über 110 Hochschulen, lokale und regionale Unternehmen und Institutionen haben sich angemeldet und stellen ihre Ausbildungs- und Studienangebote vor.

Einblick in die Vielfalt der Berufs-

und Studienmöglichkeiten

Am Mittwoch, 13. Mai, können sich Schüler dann an den Ausstellungsständen in der Stadthalle und auf dem Vorplatz einen hervorragenden Einblick in die Vielfalt der Berufs- und Studienmöglichkeiten verschaffen. Vorgestellt werden Ausbildungsberufe im handwerklichen und kaufmännischen Bereich, bei Behörden und Institutionen - ebenso wie schulische Ausbildungen und Studiengänge in der Region. Ergänzt wird das umfangreiche Angebot noch durch Expertenvorträge zu vielen Themen rund um die Studien- und Berufswahl.

Platz nur noch auf der Warteliste

Die bereits ausgebucht Messe bedeutet aber natürlich leider auch, dass Platz nur noch auf der Warteliste ist - eventuell noch im Außengelände.