Langenfeld. Wir haben schweren Herzens beschlossen, die Berufsorientierungsbörse (BOB) 2020 abzusagen und folgen damit den Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts.

BOB-Initiator Hans-Dieter Clauser zitiert: „Massenveranstaltungen können dazu beitragen, das Virus schneller zu verbreiten. Daher kann je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfertigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung zu tragen".

"Verantwortungsvoll entschieden"

Clauser: „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir im Interesse der Schülerinnen und Schüler und der Aussteller mit der frühzeitigen Absage verantwortungsvoll entschieden haben".

120 Aussteller

Die BOB2020 war für den 13. Mai geplant und es wäre eine Rekord BOB geworden. 120 Aussteller hätten einen guten Einblick in die Berufs- und Studienwahl geben können. Ein Angebot von 35 verschiedenen Vorträgen unter dem Motto „Tipps vom Profi" war angemeldet. Und die 32 seitige Messebroschüre war auch schon fertig. Die in den Städten Langenfeld, Monheim am Rhein, Hilden, Solingen, Leichlingen und Leverkusen geplanten Unternehmensbesuche in Begleitung der jeweiligen Bürgermeister und Oberbürgermeister werden ebenfalls abgesagt.

Neuer Termin

„Mit den Schulen haben wir bereits über einen neuen Termin gesprochen und uns - je nach Verlauf der Pandemie - auf einen neuen Termin für die BOB2020 am 2. September verständigt", so der Vorstandsvorsitzende Hans-Dieter Clauser.