Viele Menschen treibt die Frage um, wie sie im Alter leben können und wollen. Da gibt es bauliche Hindernisse in der bisherigen Wohnung, aber auch Angst vor der Einsamkeit, oder den Traum von einem guten Leben in einer Gemeinschaft.

Langenfeld. Das Familien- und Erwachsenenbildungswerk des Kirchenkreises Leverkusen lädt herzlich ein zu einer Reihe von Informationsabenden, die sich mit den Möglichkeiten gemeinschaftlicher Wohnprojekte beschäftigen. Die Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Bildung@kirche-leverkusen.de; Tel.: 02174/8966181. Veranstaltungsort ist das Ev. Gemeindezentrum Reusrath, Trompeter Str. 42, 40764 Langenfeld.

Leben im Wohnprojekt?

Wer eine Veränderung der derzeitigen Wohnsituation anstrebt, steht vor vielen Fragen. Im Traum ist da ein Wolkenkuckucksheim. Die Realität braucht Antworten. Wie findet man zu einer Liste von Prioritäten in Bezug auf Lage, Gemeinschaftsform, Finanzierung und Bewohnerstruktur? Zu welchen Kompromissen ist man bereit? An diesem Abend gehen die Teilnehmer den Fragen nach, die sie auf dem Weg zu irhem Wohnprojekt leiten können. Termin Donnerstag, 29. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr, Kursleitung: Ingrid Zurek-Bach

Gemeinschaftliche Wohnprojekte

Gemeinsam statt einsam, in der eigenen Wohnung und doch in Gemeinschaft– das sind die Wohnwünsche der Menschen, die sich für gemeinschaftliche Wohnprojekte interessieren. Es kann darum gehen, in einem Mehrgenerationenwohnen zu leben oder sich mit gleichaltrigen Menschen zusammen zu tun. Im Wohnprojekt hat jede Partei ihre eigene Wohnung, darüber hinaus werden Räume für gemeinschaftliche Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten angeboten, die gemeinschaftlich genutzt, verwaltet und finanziert werden. Bei dem Infoabend werden die unterschiedlichen Modelle dargestellt und diskutiert hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten, Chancen und Risiken. Die Referentin Monika Schneider ist Inhaberin der Agentur für Wohnkonzepte und der Wohnkonzepte Schneider gemeinnützige GmbH. Sie verfügt über langjährige Praxiserfahrung in der Begleitung von Projektinitiativen und Wohnungsunternehmen. Termin Dienstag, 10. November, 19 bis 21.15 Uhr, Kursleitung: Monika Schneider

Wohnprojekte

Die Teilnehmer beschäftigen sich mit Wohnprojekten in verschiedenen Stufen der Realisierung. Beispiele sind Wohnprojekte in Planung, im Bau und schon fertiggestellte Projekte. Geeignet, um die eigenen Prioritäten an realen Beispielen zu überprüfen. Interessenten planen möglicherweise eine gemeinsame Exkursion zu einem Projekt. Termin Donnerstag, 26. November, 19 bis 21.15 Uhr, Kursleitung: Ingrid Zurek-Bach.