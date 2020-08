War die Bilanz des Schulstarts in Langenfeld mit Blick auf das COVID-19-Infektionsgeschehen zum Wochenende zunächst mit wenigen Kontaktfällen an zwei Schulen als entspannt zu bezeichnen, ergab sich im Laufe des späten Freitagnachmittagsan einer Grundschule doch noch eine Situation, die ein größer angelegtes Vorgehen des Kreisgesundheitsamtes in Sachen Quarantäneanordnungen und Testungen mehrerer Schülerinnen und Schüler erfordert.

„Am Freitagnachmittag erfuhr das Referat Recht und Ordnung im Rahmen einer Kontaktermittlung von einem Schulbesuch eines positiv auf Corona getesteten Kindes in der Friedrich Fröbel-Schule. Das Kind war nach seiner Einreise zunächst negativ getestet worden, bei einem zweiten Abstrich aber positiv. Im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes wurden alle Elternder betroffenen Klasse am Nachmittag telefonisch informiert, alle 27 Kinder der Klasse wurden unter Quarantäne gestellt“, berichtet der Referatsleiter Recht und Ordnung, Christian Benz-rath.

Reihentestung der Schüler

In der kommenden Woche wird laut Kreisgesundheitsamt eine Reihentestung der Schülerinnen und Schüler der Klassestattfinden. Parallel ermitteltdas Kreisgesundheitsamt die Kontakte der Lehr-und Betreuungspersonen der Schule. Die OGS hatte das positiv getestete Kind nicht besucht.

Infektionsketten ermitteln

„Schulleitung, Schulträger, Kreisgesundheitsamt und das Referat Recht und Ordnung arbeiten Hand in Hand, um die Kontakte und etwaige Infektionsketten zu ermitteln und im Falle des Falles weitere notwendige Quarantäneverfügungen zu erlassen. Da die Schule ein gutes Hygienekonzept umgesetzt hat, konnten die Maßnahmen auf die Klasse und die unmittelbaren Kontakte des betroffenen Kindes beschränkt werden“, so Benzrath.