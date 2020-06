Das Kinderhaus der Stadt Langenfeld bietet ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm, das auch in diesem Jahr so gestaltet werden kann, dass die Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren viel Spaß und Erholung haben.

„Zwar können wir diese leider nicht in einem Umfang, wie er sonst für den Sommerspaß üblich ist, durchführen, sind aber dennoch sehr erleichtert, dass vor dem Hintergrund der letzten Lockerungen eine generelle Betreuung umgesetzt werden kann“, so das Team des Kinderhauses: „Wir freuen uns, dass wir die Eltern mit der Ferienbetreuung nun wieder unterstützen und damit einen Schritt zurück zur Normalität beschreiten können“.

Wöchentlich 20 Kinder

Der Sommerspaß findet vier Wochen am Stück vom 6. bis 31. Juli für wöchentlich 20 Kinder statt, die in kleinere Gruppen aufgeteilt werden. Hier stehen in der Zeit von 11 bis 16 Uhr viele spannende Aktionen auf dem Programm, die an den Interessen der Kinder anknüpfen, zu neuen Erfahrungen herausfordern und aktiv von den Kindern mitgestaltet werden können. Ausflüge in Parks und Bewegung an der frischen Luft werden dazu gehören. Kinder von berufstätigen Eltern haben die Möglichkeit, ab 8 Uhr schon die Morgengruppe zu besuchen.

Vorsicht und Umsicht

Zur Begrenzung des Infektionsgeschehens sind auch im Sommerspaß die Hygieneregeln zu beachten. Das Personal des Kinderhauses wird dabei mit der notwendigen Vorsicht und Umsicht vorgehen.

Anmeldungen

Anmeldungen nimmt das Team ab sofort persönlich im Kinderhaus entgegen (Mo.- Fr. zwischen 10:30 und 14 Uhr). Anmeldeformulare können vorher auf der Homepage des Kinderhauses heruntergeladen werden.

Mehr Infos

Mehr Informationen gibt es unter: www.kinderhaus-langenfeld.de.