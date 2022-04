Die Angehörigengruppe psychisch erkrankter Menschen trifft sich am Donnerstag, 21. April, 18 bis 20 Uhr in den Räumen der VPD-Tagesstätte (Leichlinger Straße 13a) in Langenfeld.

Zu diesem Gruppentreffen eingeladen sind neben Angehörigen aber auch Freunde psychisch erkrankter Menschen, die den Bedarf an einem Austausch und Interesse an Informationen über psychische Erkrankungen haben.

Kontakt zur Gruppe

Kerstin Riemenschneider, Tel. 02173/8931 1130, Mail: kerstin.riemenschneider@vpd-mettmann.de;

Silke Erdmann-Junk, Tel. 0175/8429421, Mail: silke.erdmann-junk@vpd-mettmann.de;

Georg Jahn, Tel. 0178/9279362, Mail: georg.jahn@vpd-mettmann.de

Oliver Rudhart, Tel. 02173/8931 1177, Mail: oliver.rudhart@vpd-mettmann.de

Auch für Menschen aus der Umgebung

"Die Gruppe findet zwar in Langenfeld statt; wir haben aber auch Teilnehmer/innen, die durchaus mehrere Kilometer fahren, um daran teilzunehmen.", so Kerstin Riemenschneider, Silke Erdmann-Junk, Georg Jahn und Oliver Rudhart abschließend.