Der Sachstand am Montag zum Corona-Virus lautet in Zahlen: 1.467 Infizierte, 25.317 Genesene, Inzidenz 124,9.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1.467 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 138, in Haan 88, in Heiligenhaus 126, in Hilden 147, in Langenfeld 123, in Mettmann 51, in Monheim 142, in Ratingen 276, in Velbert 303 und in Wülfrath 73.

Verstorbene sind nicht zu vermelden.

Verstorbene zählt der Kreis weiterhin bislang insgesamt 768.

Da die Kassenärztliche Vereinigung am Wochenende keine Impfzahlen veröffentlicht, liegen hierzu keine aktuellen Daten vor.

25.317 Personen gelten als genesen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 124,9.