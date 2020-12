Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 894 Infizierte, davon in Erkrath 67, in Haan 68, in Heiligenhaus 55, in Hilden 89, in Langenfeld 68, in Mettmann 75, in Monheim 52, in Ratingen 147, in Velbert 220 und in Wülfrath 53.

6890 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben ist ein 73-Jähriger aus Velbert. Verstorbene zählt der Kreis bislang 174.

Anzahl der Neuinfektionen

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 122,5.