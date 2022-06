Das KundenZentrum der Stadtwerke Langenfeld GmbH und des Verbandswasserwerkes Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG (Solinger Straße 41) ist während der Sommerferien mittwochs und freitags für Kunden bis 13 Uhr geöffnet.

Ab 13 Uhr werden in der Ferienzeit konkrete Kundenanliegen in persönlicher Rücksprache mit Kunden unter anderem mit Fokus auf den Breitbandausbau in Wiescheid erfolgen. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten im KundenZentrum können sich interessierte Wiescheider gerne an folgenden Tagen am Infomobil über die Ausbauplanung informieren:

Freitag, 1. Juli, 16 bis 20 Uhr am Wiescheider Tennis Club (Feldhausen 8)

Samstag, 2. Juli, 9 bis 13 Uhr beim Schützenverein Landwehr (Alt Wiescheid 20 B)

Weitere Termine im Internet

Darüber hinaus veröffentlichen die Stadtwerke Langenfeld weitere Termine aktuell unter www.lfeld.net/wiescheid

In dringenden Notfällen ...

In dringenden Notfällen, wie beispielsweise dem Auftreten von Gasgeruch, ist der Entstörungsdienst für KundInnen weiterhin wie gewohnt unter 02173 / 979-0 ansprechbar.

Team des KundenZentrums erreichbar

Ab Montag, 15. August, ist das Team des KundenZentrums wieder zu bekannten Öffnungszeiten via Mail, Telefon und vor Ort zu erreichen.

Das Team der Stadtwerke und des Verbandswasserwerkes dankt allen Kunden für das Verständnis.