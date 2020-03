Die Personen, die in Verdacht standen, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sind nun gestest worden.



Erkrath bestätigt, Langenfeld nicht

Der in Erkrath gemeldete Verdachtsfall wurde nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes positiv getestet. Damit hat der Kreis Mettmann den ersten COVID-19 Fall. Nach Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes des Kreises Mettmann am heutigen Mittag (13.45 Uhr) hat sich der am gestrigen Dienstag, 3. März, gemeldete Coronavirus-Verdachtsfall bei einer Langenfelderin nicht bestätigt.