Langenfeld kümmert sich um seine Schwimmanfänger: Sportvereine, Schulen und Stadt nutzen den Sommer, um möglichst vielen Schwimmanfängern ein Angebot zu unterbreiten. Das Hallenbad bleibt bis Ende September für die Öffentlichkeit geschlossen.

Schon vor der Corona-Pandemie waren die Wartelisten für Anfängerschwimmkurse bei den Langenfelder Vereinen (Schwimmverein, DLRG, SGL, BSG) lang und mit einer Wartezeit von knapp einem Jahr behaftet. Die lange Corona-bedingte Schließung des Bades verschärfte die Situation noch mal erheblich, so dass unzählige Kinder – Grundschulalter und darüber hinaus – auf der Strecke blieben.

Langfristiges Programm

Um den massiven Stau der Anfänger-Schwimmausbildung abzufangen, setzten sich Stadtverwaltung, Stadt-Sportverband und Sportvereine bereits im Frühjahr zusammen, um ein langfristiges Programm vorzubereiten. Auch der Langenfelder Sportausschuss beschloss in seiner April-Sitzung eine Konzepterstellung zum Ausbau der Schwimmkurse.

Im ersten Schritt organsierten alle Beteiligten über 20 Kurse in den Sommerferien. 179 Kinder nahmen das Angebot dankend an, 113 von ihnen legten die jeweils 12-tägigen Kurse mit einem Abzeichen – mindestens Seepferdchen – ab.

Große Nachfrage

Aufgrund der großen Nachfrage sollen auch die zukünftigen Schulferien für entsprechende Angebote genutzt werden. „Den Sportvereinen mit seinen vielen ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und Übungsleitern gilt unser Dank. Ohne dieses herausragende Engagement wäre eine solche Aktion nicht möglich gewesen“, äußerte sich Carsten Lüdorf, Mitorganisator der Stadtverwaltung (Kita, Schule und Sport), sehr zufrieden über das Projekt.

Hallenbad für Öffentlichkeit geschlossen

In der Tat verlegten einige Ehrenamtler ihren geplanten Urlaub, um den Langenfelder Kindern das langersehnte Schwimmangebot unterbreiten zu können. Derzeit finden im zweiten Schritt weitere Intensivschwimmkurse der Sportvereine statt, um den langen Wartelisten entgegenzuwirken. Hierfür bleibt das Hallenbad bis Ende September für die Öffentlichkeit geschlossen.

Für Schwimmanfänger

Für Schwimmanfänger, die bereits ein Seepferdchen-Abzeichen besitzen, aber somit noch nicht zu den sicheren Schwimmern zählen, finden in diesem Schuljahr erneut die sogenannten "Schulsportgemeinschaften" statt. Insgesamt 80 Grundschülerinnen und Grundschüler können im diesjährigen Schuljahr davon profitieren und ihre Schwimmfähigkeit weiter verbessern.

Zusätzlich startet auch wieder die Langenfelder Schwimmschule. In dieser möchte die Stadt unter Anleitung der Schwimmtrainerin Martina Jülicher (SVL) möglichst vielen Nichtschwimmern ab Klasse 4 ein Angebot unterbreiten. Gemeldet werden die Teilnehmer über die jeweilige Schule.

Neu in diesem Schuljahr

Neu ist in diesem Schuljahr das Engagement des Stadt-Sportverbandes Langenfeld, der für den regulären Schwimmunterricht der Schulen einen ausgebildeten Schwimmtrainer zur Verfügung stellt, um so Schwimmanfänger in den Klassen 2 und 3 intensiv betreuen und Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer in ihrer Arbeit unterstützen zu können.

Zunächst profitieren die Paulus-Schule und die Grundschule Richrath-Mitte von diesem Angebot, welches zukünftig ausgebaut werden soll. „Die Anfängerschwimmausbildung ist ungemein wichtig. Ich bin sehr froh, dass dieses Thema nun bei allen Beteiligten den richtigen Stellenwert besitzt. Mit unseren gemeinsamen Zielen sind wir auf dem richtigen Weg“, meint Karl-Heinz Bruser, Vorsitzender des Stadt-Sportverbandes Langenfeld.

Bedarf bei weitem noch nicht gedeckt

Der hohe Bedarf an Anfängerschwimmkursen ist bei weitem noch nicht gedeckt, dies zeigen auch die vielen Anmeldungen und Anfragen. Gemeinsam wollen Stadt, Stadt-Sportverband, Sportvereine und Schulen in weiteren Projekten Langenfelds Kinder zu sicheren Schwimmern ausbilden.