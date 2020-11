Eine atmosphärische Weihnachtsbeleuchtung ist besonders in diesem Jahr wichtig, um für eine stimmungsvolle Adventszeit zu sorgen. In Langenfeld werden bereits am Freitag mit Einbruch der Dämmerung die Lichter eingeschaltet.

In diesem Jahr gibt es rund um das Rathaus (Konrad-Adenauer-Platz / Kurt-Schumacher-Straße), sogar neue Leuchtelemente. In der City können zudem einige Weihnachtsbauminseln bestaunt werden.

Weitere große Bäume

Zudem werden, zusätzlich zu den acht traditionellen Standorten, drei weitere große Bäume aufgestellt - auf dem Martkplatz, dem Stadthallenvorplatz und vor der Kirche St. Josef.