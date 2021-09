Zu Entdeckungen rund um das Thema „Müll vermeiden, Ressourcen schonen“ laden die Verbraucherzentrale, der SkF ProDonna® und das Reparaturcafé Fix & Fertig am Freitag, 1. Oktober, auf der Schoppengasse in Langenfeld ein. Von 10 bis 14 Uhr erfahren die Langenfelder bei der Aktion „GlücksTaten“, was sie selbst tun können, um Umwelt, Klima und den eigenen Geldbeutel zu entlasten.

Kaputte Gegenstände und Geräte reparieren statt wegwerfen? Kleidung tauschen oder upcyceln? Dinge verschenken oder ausleihen? Lebensmittel vor der Mülltonne retten? So kann jeder Müll vermeiden. Umweltberaterin Laura Leuders gibt praktische Tipps und stellt Initiativen wie Reparatur- und Näh-Cafés," Zero Waste"-Gruppen, offene Bücherschränke oder Foodsharing vor. „Ob T-Shirt, Toaster oder Lebensmittel: Wenn wir etwas nicht mehr mögen oder brauchen, wird es schnell aussortiert und entsorgt. Dabei gehen wertvolle Rohstoffe verloren, und das Klima wird unnötig belastet. Deshalb sollten wir gemeinsam sinnloses Wegwerfen stoppen“, so Leuders. Alle Interessierten können sich außerdem vor Ort kostenlos ihren individuellen Obst- und Gemüsebeutel gestalten und so direkt etwas gegen den Verpackungsmüll tun.

Nachhaltigkeit und Weiterverwertung

Der SkF Langenfeld Arbeit + Integration bietet außerdem gegen eine kleine Spende upgecycelte Einkaufsbeutel aus der eigenen Schneiderwerkstatt an und stellt Möglichkeiten des Engagements vor. „Wir setzen uns seit vielen Jahren für die Themen Nachhaltigkeit und Weiterverwertung ein. Unser Label Einzigware steht für Unikate, die Gegenständen ein neues Leben und Menschen eine neue Chance geben", erklärt Dorothea Domasik, Bereichsleitung Beschäftigungsförderung ProDonna, GlanzLeistung und haushaltsnahe Dienstleistungen des SkF Langenfeld. Auch das Reparaturcafé Fix & Fertig ist mit dabei und stellt seine Arbeit vor. Seit über sieben Jahren ist das ehrenamtlich arbeitende Reparaturcafé zu einer festen Größe in Langenfeld geworden. "Das Team freiwilliger Helferinnen ist ein Vorbild für nachhaltiges Handeln und soziales Engagement", so Frank Klarmann, Initiator des Reparaturcafés in Langenfeld. Die Aktion „GlücksTaten“ wurde entwickelt vom Projekt „MehrWertKonsum“ der Verbraucherzentrale NRW. Es wird gefördert vom Land und der Europäischen Union und setzt sich für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln und begrenzten Ressourcen ein.