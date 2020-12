Die Ankündigung der nordrhein-westfälischen Landesregierung vom Freitagmittag wirkt sich selbstverständlich auch auf den Langenfelder Kita- und Schulbetrieb aus.

Für die Langenfelder Kindertageseinrichtungen gelten ab Montag folgende Regelungen: Es wird keine Kindertageseinrichtung geschlossen. Bereits bestehende Schließzeiten der Einrichtung über die Feiertage bleiben bestehen. Das Land NRW hatte am Freitag den oben genannten Appell an die Eltern gerichtet, das Betreuungsangebot, wenn möglich, nicht wahrzunehmen.

Präsenzunterricht

Der Schulunterricht ist nach den Informationen des NRW-Schulministeriums ab Montag, 14. Dezember, wie folgt zu regeln (aus der Schulmail des Landes-Ministeriums): In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen.

Infektionsprävention



Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. „Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll“, heißt es in der Schulmail des Ministeriums wörtlich.

Distanzunterricht

In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt. Dazu steht die Stadtverwaltung als Schulträgerin und Zweckverbandsmitglied in engem Kontakt zu den vier weiterführenden Schulen in unserer Stadt.

Klassenarbeiten

Für den Fall, dass die Schulen in der kommenden Woche Klassenarbeiten, Klausuren oder sonstige Prüfungen angesetzt haben, bittet das Schulministerium die Schulleitungen, im Einzelfall zu prüfen, was davon gänzlich, auch im Sinne einer Entlastung, entfallen oder verschoben werden kann. Sollte beides nach gründlicher Abwägung nicht möglich sein, müssen die betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Aufforderung für den Zeitraum der Klassenarbeit bzw. der Prüfung in die Schule kommen.

Verlängerte Ferien

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt.

OGATA-Betrieb

In der letzten Schulwoche vom 14. bis 18. Dezember 2020 wird der OGATA-Betrieb für die Schulkinder in Langenfeld aufrechterhalten, die am Präsenzunterricht teilnehmen werden.

Flexibilität bei Betreuung

„Diese kurzfristigen Entscheidungen des Landes wurden den Kommunen nicht angekündigt und überraschen uns sicherlich ebenso, wie die Menschen in NRW und in Langenfeld. Wir arbeiten seit Freitagnachmittag an der Kommunikation mit den Leitungen der Schulen und Kitas, vor allem im Sinne der zügigen Informationen an die Eltern. Durch die Freiwilligkeit des Verzichts auf den Kitabesuch und die Möglichkeit des Verzichts auf die Teilnahme am Präsenzunterricht bis Klasse 7 für die Eltern besteht sicherlich eine Flexibilität bei der individuellen Planung der Betreuung der Kinder. In Abstimmung mit den Schulleitungen liegt unser Augenmerk aktuell auf der Realisierung des Distanzunterrichts“, so Bürgermeister Frank Schneider.