Anwohner der Siedlung Färberstraße/Seidenweberstraße haben das Auslegen von kristallinen Substanzen gemeldet. Möglicherweise handelt es sich dabei um Rattengift. Das Ordnungsamt versucht, Proben zu nehmen und die Substanz untersuchen zu lassen. Wenn es sich bei der Substanz tatsächlich um Rattengift handelt, gefährdet dieses natürlich auch andere Tiere und unter Umständen auch Kleinkinder. Der Außendienst hat daher offen liegende Stellen gesucht und insbesondere auf den Spielplätzen nach ähnlichen Auslagen gesucht.



Präparierte Fressköder

„Im Rahmen der Eigenbekämpfung von Ratten sind die für die Verwendung des jeweiligen mittels festgelegten Risikominderungsmaßnahmen (RMM) zu berücksichtigen. Wirkstoffe aller Art dürfen nur in verdeckter Auslage in Sicherheitsköderstationen verwendet werden“, erklärt der Leiter des Referates Recht und Ordnung, Christian Benzrath.Ob hier gezielt versucht wurde, Ratten zu bekämpfen oder möglicherweise die Auslage sich gegen Hunde richtet, ist nach seinen Angaben unklar. Angeblich wurden auch präparierte Fressköder in der Siedlung gefunden. Hundehalter werden gebeten, besondere Vorsicht walten zu lassen.

Hinweise für Hundehalter

„Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund beim Auslaufen nicht unkontrolliert Nahrung aufnimmt“, rät Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath weiter. Wenn Hunde Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder Vergiftungserscheinungen haben, muss unverzüglich ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wer auffällige Beobachtungen macht, offen liegendes Gift oder Köder findet, wird gebeten dieses mitzunehmen und sich bei der Langenfelder Polizei unter Tel. 02104 982 6310 oder während der Dienstzeiten beim Ordnungsamt Tel. 02173 794 2320 und dem Kreisveterinäramt Mettmann unter Tel. 02104 99-0 zu melden.

Hinweis für Eltern

Eltern von Kindern, die unklare Substanzen aufgenommen haben, wenden sich an die Informationszentrale gegen Vergiftungen Nordrhein-Westfalen / Giftzentrale Bonn - Zentrum für Kinderheilkunde Universitätsklinikum Bonn, www.gizbonn.de , Tel. 02 28-19 24 0 oder unter 030-19240 bei der Berliner Charité-Klinik.