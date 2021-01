Auch wenn das ServiceCenter der Stadtwerke Langenfeld bis Ende Januar geschlossen bleibt, haben Kunden die Möglichkeit, telefonischen Kontakt herzustellen. Und wer nicht lange warten möchte, kann den neuen Rückrufservice nutzen.



Zum Schutz der Kunden bleibt das ServiceCenter der Stadtwerke Langenfeld GmbH und des Verbands­wasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & Co. KG weiterhin bis mindestens Sonntag, 31. Januar, für den direkten Kundenverkehr geschlossen. Die Kundenberater sind in dieser Zeit jedoch nach wie unter Tel. 02173/979500 sowie per E-Mail unter service@stw-langenfeld.de zu erreichen.

Telefonzeiten verlängert

Im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung wurden die Telefonzeiten ebenfalls verlängert: Außerhalb der Geschäftszeiten sowie bei längeren Wartezeiten ist es ebenfalls telefonisch möglich, eine Nachricht auf Band zu sprechen und somit den Rückrufservice des ServiceCenters zu nutzen. Die neuen Telefonzeiten über Tel. 02173/979-500 bis 26. Februar (einschließlich) lauten: Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sind die Stadtwerke in dringenden Fällen unter Tel. 02173/979-0 erreichbar.