Was kommt einem als erstes in den Sinn, wenn man an Schweden denkt? „Pippi, ABBA, Elche. Und Sommer ohne Ende!“ Mit diesen Klischees räumt ARD-Korrespondent Albrecht Breitschuh in seinem Erfahrungsbericht gründlich auf.



Sechs Jahre in Stockholm gelebt

Im Vortrag, zu dem die vhs Langenfeld im Rahmen des Länderprojekts Schweden am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr in den Flügelsaal des Kulturzentrums, Hauptstraße 133, einlädt, macht der Journalist Lust, die unbekannten Seiten des Sehnsuchtsortes der Deutschen kennenzulernen.

Albrecht Breitschuh hat mit seiner Familie sechs Jahre in Stockholm verbracht und dort als ARD-Korrespondent gearbeitet. Dabei ist er Land und Leuten sehr nahe gekommen und findet: Unser Schwedenbild und das reale Schweden haben nicht sehr viel gemeinsam. Dennoch ist es ein zauberhaftes Land, das man unbedingt näher kennenlernen sollte.

Karten an der Abendkasse

Karten sind an der Abendkasse für 6 Euro / ermäßigt 4 Euro erhältlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos

Information bei der Volkshochschule Langenfeld, Rathaus, Zimmer 005, unter der Telefonnummer (02173) 794-4555/-4556 sowie im Internet unter www.vhs-langenfeld.de.