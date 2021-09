Der Kinderschutzbund in Langenfeld bietet zwar noch kein Fest zum Weltkindertag an, lädt aber alle Kinder mit ihren Eltern am Samstag, 25. September, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf das Außengelände seiner Geschäftsstelle an der Eichenfeldstraße 15-19 ein.

Dort wird der Kleiderladen ein Angebot ausschließlich für Kinder und Jugendliche machen.

Jedes Kind darf sich dort einen Korb des DKSB mit Kleidung oder Spielsachen für eine symbolische Spende von 5 Euro befüllen. Es handelt sich hierbei um ein Angebot für anwesende Kinder im Alter zwischen 0-16 Jahren.

Beim Befüllen der Körbe besteht Maskenpflicht.

Für Kinder und Jugendliche besteht während dieser Zeit außerdem die Möglichkeit, sich professionell einen Haarschnitt gegen eine geringe Gebühr von 4 € schneiden zu lassen.

Darüber hinaus warten auf die Kinder schöne Überraschungen sowie eine gratis Tüte Popcorn.