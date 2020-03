Die aktuelle Situation in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung veranlasst, per Erlass die Kommunen anzuweisen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen. Auch für Veranstaltungen geringerer Größe können Auflagen erteilt werden oder, wenn der Veranstalter nicht in der Lage ist, diesen nachzukommen, sind diese abzusagen.

Der Langenfelder Wochenmarkt ist hingegen keine Veranstaltung im Sinne des Erlasses, sondern integraler Bestandteil der Einzelhandelsinfrastruktur in Langenfeld. Er findet unter freiem Himmel statt und nicht in geschlossenen Räumen. Im Regelfall stehen die Besucher nicht dicht an dicht, sondern haben ausreichend Raum, Abstand zu einander zu halten.

Hygieneregeln

In den Eingangsbereichen werden ab sofort Hygieneregeln bekannt gemacht, mit denen noch einmal auf die bereits bekannten Verhaltensmaßnahmen hingewiesen wird:

1. Halten Sie sich in den kommenden Wochen möglichst kurz auf dem Markt auf. Nutzen Sie das breite Angebot, um Ihren Bedarf abzudecken, verzichten Sie aber auf längere Beratungsgespräche.

2. Verzichten Sie auf das Händeschütteln. Reduzieren Sie körperliche Kontakte auf ein unvermeidliches Maß.

3. Beachten Sie die Hygieneregeln zum Husten und Niesen. Niesen und Husten Sie nur in die Armbeuge, nicht in die Hand.

4. Halten Sie möglichst 1-2 m Abstand von Hustenden oder niesenden Mitmenschen.

5. Nach Rückkehr in die häusliche Umgebung reinigen Sie die Hände gründlich und mit Seife unter warmem Wasser für mindestens 30 Sekunden.



Diese Hinweise werden auch auf Plakaten am Markt bekanntgegeben

Roh verzehrte Waren wie Obst und Gemüse sollten ebenfalls unter heißem Wasser gründlich gereinigt werden. Sie können aber grundsätzlich so behandelt und verarbeitet werden, wie die Ware aus dem Supermarkt.